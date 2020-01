Een kwal op je pik

De laatste editie van de Huishoudbeurs stond in het teken van liefde en lust. Vooral bij de kraampjes waar sextoys verkocht werden, was het een drukte van jewelste. Vriendin L. en ik sloten achteraan in de rij bij de gigantische Easytoys-stand. Voor ons stonden vrouwen van alle leeftijden: twee omaatjes, een moeder en dochter en een meisje van begin twintig. Ik hield nieuwsgierig in de gaten wat ze kochten, en tweemaal zag ik een ei over de toonbank gaan.

Toen we aan de beurt waren, vroeg ik de verkoopster hiernaar. Ze vertelde me dat de Tenga Egg Twister populair is. Niet zo gek, want het speeltje kost nog geen 7 euro. Handig voor wie eens wat nieuws wil proberen, maar geen zin heeft om diep in de buidel te tasten. ‘Wat is het?’ vroegen L. en ik in koor. De verkoopster legde uit dat het speeltje bedoeld is om een man mee af te trekken. ‘Er zit een gat aan de onderkant van het eitje, dat is gemaakt van siliconen. En binnenin is gezorgd voor een lekkere structuur.’

De geribbelde binnenzijde voelt heerlijk aan op de eikel

Glibberig kapje

Ze pakte het eitje uit en liet zien hoe je het glibberige kapje volledig over de penis kan trekken, om een man zo ‘een intense massage te bezorgen’. ‘De geribbelde binnenzijde voelt heerlijk aan op de eikel,’ ging de verkoopster verder. ‘Het eitje kan trouwens ook worden gebruikt tijdens soloseks, glijmiddel wordt bijgeleverd en ze zijn bedoeld voor eenmalig gebruik.’

Nou, verkocht! L. en ik knikten tevreden. Dit was zeker het proberen waard. Achter me bemoeide een vrouw met een tijgertrui en warrig grijs haar zich ermee. ‘Doe mij ook maar zo’n ding. Ga ik m’n vent eens lekker mee verwennen!’ Ik kreeg een vette knipoog.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik het eitje thuis in mijn goedgevulde la met toys gooide en er maandenlang niet naar omkeek. Ik was het bestaan van het ding zelfs vergeten, tot ik een vibrator zocht die ik al een tijd niet had gebruikt en op het eitje stuitte. Enthousiast hield ik het ding voor de neus van vriend Duncan. ‘Dit schijnt helemaal geweldig te zijn!’

Prostaatvibrator

Duncan keek niet blij. Hij vindt het leuk als ik speeltjes gebruik tijdens de seks, maar is tot nu toe niet onder de indruk van wat er voor mannen op de markt is. Dat ligt vooral aan hem, vind ik. Er is meer dan genoeg leuk speelgoed beschikbaar, zolang je maar openstaat voor iets nieuws. Dat laatste vindt Duncan lastig. Hij reageerde ronduit geschokt toen ik een tijd terug een prostaatvibrator tevoorschijn toverde (surprise!) en vertelde dat veel mannen een massage hiermee fantastisch vinden. Hij schoof bij me vandaan naar de rand van het bed, alsof ik op het punt stond hem te verkrachten met het speeltje en zei: ‘Oprotten Marith.’

Maar misschien beland je wel in de zevende hemel,’ wierp ik tegen. Het zou Duncan worst wezen. Toen ik uitlegde dat het Tenga-ei geen anaal speeltje was, ontspande hij.

Ik besloot niet te veel uit te leggen, maar gewoon aan de slag te gaan. Ik spoot wat glijmiddel in het eitje, bevestigde het op zijn penis en bewoog het op en neer. ‘En, wat vind je?’ wilde ik even later weten. ‘Ja. Best lekker, hoor.’ Dat zei hij met ongeveer evenveel enthousiasme als toen ik hem de dag ervoor vroeg wat hij van de nieuwe Fanta Zero vond. Ik zuchtte en rolde met mijn ogen. ‘Jij bent ook niet snel tevreden, hè.’ Duncan antwoordde geïrriteerd: ‘Ja, Marith. Wat wil je van me? Het lijkt alsof er een kwal op mijn pik ligt, en dat vind ik niet geil.’

Duidelijke taal. De Tenga Egg Twister is niet voor iedereen. Maar de vriend van L. vond een massage ermee wél heerlijk en hij is niet de enige: het internet staat vol met lovende reacties. Dus: misschien iets voor jou?