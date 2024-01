Tussen de penishoedjes

Het thema van de Huishoudbeurs was dit jaar: liefde & lust. Best controversieel, vond de organisatie. Eerder werd er gekozen voor veiliger topics als colors en happy & healthy. Maar tijden veranderen – ook op de Huishoudbeurs – en volgens de organisatie was de doelgroep klaar voor een beetje vertier in de vorm van speeches over seks en masturbatie- en aftrekcursussen.

Ook ik kreeg de eer de Huishoudbeursbezoeksters toe te spreken en hopelijk te voorzien van nieuwe inzichten. De dag voordat ik moet spreken, besluit ik eens poolshoogte te nemen. Ik hou niet van verrassingen en wil weten wat me te wachten staat. Is de beursbezoekster werkelijk geïnteresseerd in seks? In de Rai is het drukker dan ik voor mogelijk hield. Ik kijk mijn ogen uit. Overal lopen vrouwen met gekleurde boodschappentrolleys. Wie zich voortbeweegt zónder trolley (zoals ik), valt uit de toon.

Sommige dames gaan nog een stapje verder. Hier en daar komt een grote rolkoffer voorbij: zo’n unit die je meeneemt als je drie weken op vakantie gaat. Een beetje overweldigd blijf ik staan, midden in een gangpad. Slecht plan. Ik word omvergelopen door een vrouw van rond de dertig, met twee trolleys (twee!) en om elke arm een goedgevulde plastic tas. ‘Oeps, pardon.’ Ze verontschuldigt zich vriendelijk, zonder haar tempo te vertragen. Ze is op weg naar een kraampje achter me, waar het voedingscentrum gratis maatbekers uitdeelt. Stilstaan op een druk punt; hoe stom kan je zijn?

Piemelrietjes

Ik loop snel verder naar de ingang van een van de grootste beurshallen. De stand van seksspeeltjeswebshop Easytoys springt meteen in het oog. Easytoys heeft een rad van fortuin gebouwd, waarvoor zeker honderd vrouwen in de rij staan. Twee knappe mannen draaien aan het rad, en er valt van alles te winnen: condooms, piemelrietjes, seksdobbelstenen en vibrators. Een vrouw van 60-plus neemt enthousiast een pakje condooms in ontvangst. ‘Hartstikke leuk voor m’n zoon, mensen!’ roept ze. ‘Ja, ja!’ De vrouwen in de rij joelen. ‘Hier een extra zakje piemelrietjes,’ zegt een van de hunks. ‘Speciaal voor u mevrouw.’ Ze knikt tevreden, en de rietjes verdwijnen in een gifgroene trolley. Ik ga op een afstandje staan kijken naar het schouwspel. Heel anders dan een aantal jaar geleden raakt het gebruik van speelgoed steeds meer geaccepteerd; dat wordt hier op de beurs maar weer eens bewezen. En lang niet alleen míjn generatie geniet van alles dat er op de markt is. Twee bejaarde dames laten zich adviseren door een verkoopster. ‘En hoe werkt dat daar?’ vraagt de een. Nadat de vrouwen beiden aandachtig hebben geluisterd naar de uitleg van de verkoopster, schaffen ze meerdere attributen aan. ‘Mooi om te zien hè,’ zegt de Easytoys-medewerkster die me ziet kijken. Ik knik. Geweldig. Er passeert hier echt van alles de revue, vertelt de vrouw desgevraagd. ‘We zien zelfs moeders en dochters die samen sekstoys kopen.

Kralenpenis

Op ‘Het Plein der Lusten’ (waar van alles te doen is op het gebied van erotiek) geeft Christine le Duc een workshop aftrekken. Om de schacht van een grote neppenis zit een kralenketting. ‘Waarom, in godsnaam?’ wil ik weten. ‘Mannen vinden het heel lekker hiermee afgetrokken te worden,’ legt een vrouw uit. ‘Met een parelsnoer?’ De verkoopster haalt haar schouders op. Ze geeft toe: de penis oogt versierd met een ketting ‘nogal vrouwelijk’. ‘Dat is wel lastig.’ Ik knik. Daarmee hoef ik thuis niet aan te komen. De aftrekdeskundige schuift de kralenpenis aan de kant. ‘Probeer dit eens.’ Ze houdt een soort doorzichtig penishoedje van siliconen in de lucht, waarin ik mijn vinger moet steken. Ik glij het hoedje binnen, en voel allemaal ribbeltjes. Ik kan me goed voorstellen dat het lekker is hiermee afgetrokken te worden. Er komt een keurig dametje naast me staan. Ze wil ‘ook even voelen’. ‘Ja, doe mij die maar!’ roept ze bijna direct. ‘Daarmee ga ik mijn man eens goed verwennen,’ zegt ze zacht tegen mij. Het staat als een paal boven water: de Huishoudbeursbezoekster is geïnteresseerd in seks.

