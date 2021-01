Nieuwe Revu 4 is nu uit!

In dit nummer hebben wij een uitgebreid interview met Sylvana Simons. Veelbesproken, bekritiseerd, beschimpt; het werkzame leven van Simons (49) is er een vol hobbels en onplezierige momenten. Maar ook van hoop en uitdagingen. Zoals met BIJ1, de politieke beweging waarmee ze straks in de Tweede Kamer wil komen. ‘Ik maak een sprong in het diepe, maar ik doe het voor de kwetsbare mensen in Nederland.’

Van zwaargewicht tot zwerver; je zou een blockbuster over zijn leven kunnen maken. Voordat het zover is, verschijnt deze week de biografie van Rudi Lubbers. In de aanloop sprak de bokslegende met Nieuwe Revu over vallen, maar vooral over opstaan. ‘Ik ben veroordeeld als drugshandelaar, maar ik heb nog nooit iets met drugs te maken gehad.’

In de nieuwe serie Mijn Nederland ontvouwt, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart, elke week een lijsttrekker zijn ideeën voor het land. Deze week de eerste: CU-lijsttrekker Gert-Jan Segers (51). Over de menselijke maat, over zijn geloof en dat van moslims, en over zijn literaire en cabareteske voorkeuren. ‘De meeste mensen kunnen vrijheid niet aan’.

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over de terreur tijdens verboden demonstraties, Europa's grootste getto (waar de bewoners al de hele winter zonder stroom zitten) en over Ham, de chimpansee die door de NASA in 1961 per MR 2-raket op een ballistische vlucht door de ruimte werd geslingerd.

Plus elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.

Nieuwe Revu 4 is nu te koop in de winkel of kinderlijk eenvoudig hier te bestellen. Veel plezier