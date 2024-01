Gadgets Het langste interview aller tijden, afgenomen door de lezers van Nieuwe Revu. Heb je ook een vraag voor Maxim? Stel ’m via [email protected].

Wat vind je van ­vrouwen die snurken in hun slaap?Maria de Jongh

Ach er zijn ergere dingen.

Denk aan de problemen in de ouderenzorg. Of aan christelijke partijen met hun achterlijke weigering om wiet te reguleren. Terwijl dat prachtige plantje natuurlijk ook door hun denkbeeldige vriendje God is geschapen in die haastige zeven dagen. In den beginne had je alleen Adam en Eva en die hadden dus drie zonen. Onthoud dat even want uiteindelijk zijn wij daar wel met zijn allen allemaal uit voortgekomen. We zijn dus 100 procent pure inteelt als we de Bijbel mogen geloven.

Om even op de vraag terug te komen; ik vind squirtende vrouwen ernstiger dan snurkende. Dat feministische spuiten is ook fnuikend voor het matras omdat er hardnekkige schimmels door ontstaan.

