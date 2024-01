'Ik haat carnaval. Mensen die daarvan genieten zijn zielig'

Het langste interview aller tijden, afgenomen door de lezers van Nieuwe Revu. Heb je ook een vraag voor Maxim? Stel ’m via [email protected].

Vier je carnaval? En zo ja, hoe ga je verkleed?Sjef de Beer

Nee! Ik haat carnaval. Ik verafschuw het. Mensen die daarvan genieten zijn zielig. Eerst malle kleding aandoen, dan heel veel drank naar binnen gieten en elkaar dan in het kruis lopen tasten. Nee, geef mij Patricia Paay dan maar. Die doet zulke rare dingen gewoon herkenbaar. Ik ben wel bang dat dit jaar tijdens het carnaval veel mensen als Patries verkleed gaan. En dan met gestrekte arm het bier in een straaltje hun botoxmond in gieten. Weerzinwekkend. Cultuur waar we zeker niet trots op zouden moeten zijn.

