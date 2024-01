Ali B: 'Waar de fuck ben ik het leven kwijtgeraakt?'

Nieuwe Revu portretteert de leiders van een nieuwe generatie. Zij helpen Nederland vooruit door de juiste vragen te stellen of door zelf de antwoorden te geven. Deze week: rapper/tv-presentator/theaterdier Ali B (35).

Fotografie Gerard Wessel

Wat is je beste beslissing van de laatste twaalf maanden?

‘Het was meer een vraag die ik stelde. Ik was met mijn vrouw en kinderen en een bevriend gezin op vakantie in Marokko. Die man, een politiefunctionaris, ging elke dag joggen op het strand. Ik leek wel een loser naast die gast, met mijn buikje. Samen met onze kinderen gingen we surfen. Het lukte me niet, het water was koud, ik liep alleen maar te zeuren. Ik zag mijn kindjes telkens van hun surfplank kletteren en er weer op klimmen. En hun ogen straalden van plezier. Toen vroeg ik aan het leven: waar the fuck ben ik dit kwijtgeraakt?’

En het antwoord?

‘Terug in Nederland had mijn oudste zoontje een voetbalwedstrijd. Ik stond wel langs de kant van het veld, maar tegelijk ook niet. Want mijn gedachten gingen – zoals altijd – uit naar alles wat ik nog moest doen en wilde bereiken. Toen kreeg ik mijn antwoord: als alles wat ik wil mij ook lukt, krijg ik daarmee nog steeds niet dit moment met mijn zoontje terug. Al mijn ambities die mijn gedachten opslurpten, werden ineens heel klein. Terwijl dat moment met mijn zoontje ineens veel meer waarde kreeg dan, met alle respect, The Voice, mijn cd en mijn theatertour.’

