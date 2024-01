Misdaad loont: de grootste criminele klappers in Nederland ooit

Van een bank of waardetransport overvallen tot schilderijen of diamanten roven: criminelen weten soms een behoorlijke buit te maken. Volgens Justitie gaat in Nederland jaarlijks tussen de 10 en 15 miljard euro aan crimineel geld om. Een reconstructie van de grootste criminele klappers aller tijden in Nederland.

Illustratie: Steve Nestorovski

Zijn naam was Siegfried Wreszynski. Hij werd in 1893 geboren in het Poolse plaatsje Griezno en was joods. In de jaren 30, de tijd van de depressie, reisde hij naar Nederland. In 1934 lichtte hij met behulp van een Engelse luitenant-kolonel de Amsterdamsche Bank op voor 20 miljoen gulden. Daarmee is het nog steeds de grootste bankoplichting uit de Nederlandse geschiedenis.De miljonair-oplichter, zoals Wreszynski later werd genoemd, kocht drie automobielen van 36.000 gulden per stuk, raakte bevriend met Winston Churchill en had een gouden schoorsteen die was versierd met diamanten. Hij schonk thee uit een gouden servies en er werd gegeten op borden van zuiver goud. Wreszynski werd in 1938 gearresteerd en hij stond terecht voor twee relatief kleine zaken. De Amsterdamsche Bank had zijn miljoenen toen nog steeds niet terug.De zaak-Wreszynski ging in de doofpot vanwege de schaamte die betrokkenen voelden. De misdaadverslaggever van Het Vrije Volk schreef in april 1939: ‘Achter de vergulde schijn van de grote geldwereld gaat een hoop verrottenis schuil.’

