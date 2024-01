Win: The Accountant Blu-ray

Christian Wolff (Affleck) is een wiskundig genie die zich meer aangetrokken voelt tot cijfers dan tot mensen. Naast dat hij werkt bij een lokaal accountantskantoor, werkt hij als freelance accountant voor een aantal van 's werelds gevaarlijkste criminele organisaties. Wanneer de anti-criminaliteitsbrigade van het Ministerie van Financiën, gerund door Ray King (J.K. Simmons), hem in de gaten krijgt, besluit Christian een legitieme klus aan te nemen: een moderne robotica organisatie waar een boekhoudster (Anna Kendrick) een verschil in de boekhouding heeft opgemerkt van miljoenen dollars. Wanneer Christian diep in de boekhouding duikt en dichterbij de waarheid komt, komt zijn leven en die van anderen in gevaar.The Accountant verschijnt op 8 maart op DVD en Blu-ray

www.theaccountant.nl

#theAccountant

© 2016 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

DEZE ACTIE IS AFGELOPEN

https://youtu.be/e0zyxO-2gPI