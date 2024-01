Win: Miss Sloane bioscoopkaarten

Briljant, zelfverzekerd en gewetenloos. Elizabeth Sloane (Jessica Chastain) is een van de machtigste en meest gewilde lobbyisten in Washington. Om winst te behalen voor haar cliënten laat ze zich nergens door tegenhouden. Maar als het hoofd van de machtige wapenlobby haar om hulp vraagt bij het tegenhouden van een controversieel wetsvoorstel, keert ze zich tegen hem. Elizabeth sluit zich aan bij een klein kantoor waar ze op de toppen van haar kunnen de juridische en ethische grenzen tot het uiterste rekt om de wet erdoor te krijgen. De succesvolle Sloane wordt gedwongen om genadeloos te zijn en haar eigen carrière en die van anderen op het spel te zetten in de bikkelharde campagne tegen de haast almachtige wapenlobby.Miss Sloane draait vanaf 23 februari in de bioscoop.

https://youtu.be/IHZLwsx2kdA