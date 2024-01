Win: Kingsman: The Golden Circle bioscoopkaarten plus merchandise 

In Kingsman: The Secret Service werd de wereld geïntroduceerd aan Kingsman – een onafhankelijke, internationale inlichtingendienst opererend op het hoogste niveau van discretie, met als ultieme doel: de wereld veilig houden. In Kingsman: The Golden Circle staan onze helden voor een nieuwe uitdaging. Als ze hun hoofdkwartier verliezen en de wereld gegijzeld wordt, ontdekken ze een verwante spionnenorganisatie in de VS genaamd Statesman. In het nieuwe avontuur dat de kracht en de intelligentie van hun agenten tot het uiterste zal testen, moeten deze twee geheime elite-organisaties samenwerken om een meedogenloze en gemeenschappelijke vijand te verslaan. Dit alles om de wereld te redden. Iets wat inmiddels een gewoonte is geworden voor Eggsy... Kingsman: The Golden Circle draait vanaf 21 september in de bioscoop.

