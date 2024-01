Exclusief - biograaf onthult Richard Klinkhamer pleegde zelfmoord

Een jaar geleden overleed Richard Klinkhamer, de man die bekend werd door zijn vrouw Hannie met een breekijzer dood te slaan en er een boek over te schrijven – Woensdag Gehaktdag. Biograaf Martijn Meijer blikt in een exclusieve voorpublicatie terug op het leven van voormalig Nieuwe Revu-medewerker Klinkhamer, die met hem openlijk sprak over een aanstaande zelfmoord, die op 19 januari 2016 plaatsvond. ‘Ik heb een paar jaar geleden in België een revolver gekocht, een Magnum Colt. Pang, een kogel door je kop en dan ben je er vanaf.’

Strop of pistool?

Ik wist dat Klinkhamer in november 2015 een longontsteking had gehad. Dat had hem een klap gegeven. Ik wist ook dat hij enigszins levensmoe was, maar als ik hem bezocht leek hij altijd goedgehumeurd. Zijn dood kwam dus onverwacht.

Op donderdag 21 januari 2016 werd ik gebeld door een buurman, die vertelde dat de politie in Klinkhamers huis was; ze hadden zijn deur opengebroken. (Buren hadden de politie gewaarschuwd omdat ze hem al een paar dagen niet gezien hadden.) Een van de politiemannen had aan de buurman verteld dat Klinkhamer was overleden (waarschijnlijk op dinsdag de 19de) en dat er verder niets bijzonders was opgemerkt. Hij was dus in zijn slaap overleden, concludeerde de buurman.

Het was een verrassing voor mij dat Klinkhamer een ‘natuurlijke dood’ was gestorven. Ook de uitgever werd op de hoogte gesteld en die liet dezelfde middag een persbericht uitgaan: ‘Met spijt deelt uitgeverij Just Publishers mee dat eerder deze week auteur Richard Klinkhamer is overleden. Klinkhamer (1937-2016) overleed in zijn slaap in zijn benedenwoning in de Amsterdamse Jordaan. Hier leidde hij, na zijn terugkeer uit detentie wegens doodslag op zijn vrouw, een teruggetrokken bestaan met dagelijks vaste rituelen.’ Het bericht eindigde met de zin: ‘Klinkhamer heeft zijn lichaam ter beschikking gesteld van de wetenschap.’ Een paar uur later was het nieuws te horen op televisie (het Achtuurjournaal) en op de radio. De volgende dag stond het in de kranten: Richard Klinkhamer is overleden ‘in zijn slaap’.

Een paar dagen later hoorde ik van een rechercheur, die Klinkhamers woning na zijn dood had onderzocht, dat het toch zelfmoord was. Naast zijn lichaam op het bed was een vuurwapen gevonden. Hij had zich toch door zijn hoofd geschoten, precies zoals hij altijd had voorspeld.