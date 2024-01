Recensie: Stad en Land is de beste van The Kik

Wie nooit goed naar The Kik heeft geluisterd, vermoedt misschien dat het een vrolijk niets-aan-dehand-bandje is. De jongens roepen een glimlach op met hun vintage pakken en frontman Dave von Raven als ultieme bijdehante Rotterdammer.

Wie nooit goed naar The Kik heeft geluisterd, vermoedt misschien dat het een sixties-parodie is. En ja, de liefde voor deze hippietijd leeft – wie vijftig jaar terug in de tijd wil, moet de woonkamer van de zanger betreden.

Maar dat The Kik zoveel meer is, is nog nooit zo duidelijk bewezen als met Stad en Land. Natuurlijk zijn de catchy momenten aanwezig: probeer al die hooks van Maandag en Mooie Meid maar uit je hoofd te krijgen. Maar de band excelleert vooral in de melancholie. De Hond Van Henk is een prachtig liedje waarbij in een paar rake zinnen een beeld wordt geschetst van een man die na de dood van zijn hond in eenzaamheid sterft. Zonder het speelplezier te verliezen is The Kik volwassener en ref lectiever geworden. De nummers zijn met liefde en geduld ingevuld. Wie goed naar Stad en Land luistert, hoort het beste dat The Kik ooit heeft neergezet.

The Kik – Stad en Land: 4.5 sterren