Online mensenhandel: zo werkt het Prostitutie Controle Team

De Nederlandse internetprostitutiemarkt is booming. Elke dag bieden duizenden niet-vergunde sekswerkers zich online aan, al dan niet vrijwillig. Het Prostitutie Controle Team van de politie Oost- Nederland speurt dagelijks naar misstanden en gaf verslaggever Jordi Kloos een exclusief kijkje in de schrijnende wereld achter de online seksadvertenties. ‘Een jonge prostituee die zich 24/7 aanbiedt, daar kun je als crimineel grof geld aan ­verdienen.’

Illustraties Heinde Kort

Dave is een van de tien rechercheurs van het Prostitutie Controle Team (PCT) van de politie Oost-Nederland, een specialistisch team dat sinds een jaar misbruik en mensenhandel opspoort. De experts van het PCT controleren seksinstellingen mét en zonder vergunning, maar richten zich vooral op het online aanbod van prostitutie. ‘Juist daar zitten relatief veel slachtoffers die seksueel worden uitgebuit,’ zegt Johan Stam, mensenhandelexpert en verantwoordelijk voor het PCT, over de alsmaar groeiende ‘onzichtbare sector’.

‘Die groei valt samen met een afname van het aantal legale bordelen,’ legt de PCT-chef uit. Mede door strenge regelgeving neemt het aantal sekshuizen en zelfstandig werkende prostituees met een vergunning al jaren af. Waren er in 2013 nog 85 vergunde seksinrichtingen (waaronder erotische shops en bioscopen) in Oost- Nederland, nu zijn dit er nog 68, zo stelt Stam, die aangeeft dat deze trend in heel Nederland zichtbaar is.