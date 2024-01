Mink Kok: Willem Holleeder heeft geen ruggergraat

Stanley Hillis was een van de machtigste criminelen die Nederland ooit heeft gekend. Waar Willem Holleeder steeds meer op de voorgrond treedt, bleef De Ouwe de stille kracht op de achtergrond. Er wordt zelfs beweerd dat Hillis tot zijn liquidatie in 2011 in de hiërarchie boven De Neus stond. Samen waren zij volgens het OM verantwoordelijk voor vele liquidaties.

Tekst Vico Olling en Martijn Haas

In het Libanese Beiroet vragen we aan Mink Kok of hij kan vertellen hoe Hillis zo dicht bij Holleeder terecht is gekomen. ‘Willem kan niks en doet niks,’ begint de crimineel meteen. ‘Willem is gewoon altijd de lul. Dat komt omdat ie geen ruggengraat heeft en nergens een streep trekt. Hij laat zich altijd weer meeslepen in een of ander verhaal.’

Holleeder legt vanaf midden jaren 90 volop contact met Willem Endstra, die hem met open armen ontvangt. In Endstra ziet Holleeder een ingang naar de bovenwereld. Kok staat daar ‘met zijn snufferd bovenop’, want ook hij gaat regelmatig om met Endstra.

Kok: ‘Holleeder had zijn portie wel gehad. Hij had zeven jaar gezeten voor die ontvoering en zei een keer tegen me: “Ik heb helemaal geen zin meer om vast te zitten. Ik heb niet veel geld, maar het geld dat ik heb is goed genoeg. Ik hou elke maand wat over en daar ben ik tevreden mee.” Dat was Willem in die tijd. Cor van Hout was anders. Hoewel het ook even de goede kant op leek te gaan, ging het toch fout. Cor kreeg weer de prikkel en zocht het avontuur op. Willem begon toen langzaam wat afstand te nemen van Cor, maar de loyaliteit bleef. Alleen liet Willem zich niet meer in met de zaakjes van zijn zwager. Die gebeurden allemaal een beetje buiten Willem om.’

