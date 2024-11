Nieuwe Revu's Hete Herfst: 'Seks zonder touwen is als droog brood eten'

Het is een regenachtige zaterdag in november als ik in joggingbroek en T-shirt een oud schoolgebouw in een buitenwijk van Amersfoort inloop. Enthousiaste mensen schudden mijn hand, schenken een kopje kruidenthee in en babbelen wat met elkaar en met mij. Na een tijdje zet iemand muziek aan. Het de bedoeling dat we onszelf ‘even losdansen’. Het is tien uur in de ochtend en ik heb hier helemaal geen zin in. Dat gevoel zal ik deze dag nog vaker hebben, gecombineerd met: ‘wat doe ik hier?’ en ‘hoelang gaat dit nog duren?’

Het is allemaal gebaseerd op een groot misverstand, begrijp ik veel lange uren later. Ik had mijn partner verteld dat het me zo opwindend leek om een keer vastgebonden te worden en hij boekte een shibari-workshop voor ons. Als verrassing. Heel lief, maar totaal niet wat ik bedoelde.

Het ging mij niet om de Japanse kunst van mooie knopen leggen en eigenlijk misschien ook niet eens zozeer om de bondage. Ik wilde vooral ervaren hoe het is om gedomineerd te worden. Me overgeven aan de ander en letterlijk geen kant meer op kunnen, dat was mijn behoefte. Maar dat begreep ik pas te laat. En dus sta ik nu verveeld toe te kijken hoe de cursusleidster demonstreert hoe je de polsen van je partner achter zijn of haar rug kunt binden, welke knooptechniek je moet gebruiken en hoe je ervoor kunt zorgen dat het er ook nog mooi uitziet.

Seksuele lading

Als ik interesse had in knooptechnieken was ik wel bij de scouting gegaan, bedenk ik cynisch. Maar om me heen staan de cursisten gretig te kijken en uit te proberen. De temperatuur in het klaslokaal loopt steeds verder op, zeker als we tegenover onze partner op de grond moeten gaan zitten, er sensuele muziek wordt opgezet en we met het touw en elkaar mogen spelen. Als er daarna ook nog een demonstratie is waarbij de cursusleidster een model inwikkelt, barst de lucht van de feromonen. De twee dames geven na afloop toe dat ze geil werden van hun demonstratie. Ook andere toeschouwers zie ik steeds roder worden en elkaar betekenisvolle blikken sturen. Sex is in the air.

Er zit altijd een seksuele lading op het spel met de touwen, zegt Bob Roos. Hij geeft ook workshops en is al meer dan 25 jaar actief als touwenkunstenaar. Hij weet dan ook alles van de Japanse bondagekunsten shibari en kinbaku. ‘Voor sommigen is het spel met het touw op zichzelf al erotisch, voor anderen is het gebrek aan bewegingsvrijheid als ze eenmaal vastzitten wat ze opwindt. Ook als je geheel gekleed vastgebonden wordt en er geen seksuele handelingen zijn, heeft bondage met seks te maken. Het is een rollenspel waarbij de één domineert en de ander onderdanig is, daarbij moet er vertrouwen zijn en verbinding.’

Daarom is het volgens Roos ook zo belangrijk om een workshop of cursus te doen voor je aan het knopen begint. ‘Je moet goed weten wat je aan het doen bent. Niet alleen qua techniek, maar vooral ook in de interactie met die ander. Kijken welk effect het heeft wat je doet en aanvoelen hoe de ander reageert. Dat kun je niet leren uit een boekje of YouTube-filmpje.’

Fifty Shades of Grey

Roos geeft al meer dan 25 jaar workshops en ziet dat steeds meer mensen interesse hebben in touwen. Hoe dat komt, weet hij niet, maar hij vermoedt dat sociale media en sites als pornhub er weleens mee te maken kunnen hebben dat het hele spectrum van bdsm populairder geworden is. Het kan ook deels door de verfilmde bestseller Fifty Shades of Grey komen. Bdsm, dat staat voor bondage en discipline (BD), dominance en submission (DS) en sadism en masochism (SD), werd daarvoor vooral gelinkt aan donkere kelders en vieze mannetjes met zweepjes. Toen mensen eenmaal zagen wat Christian Grey allemaal met studente Anastasia Steele deed in de slaapkamer, prikkelden dat velen.

Ook Margriet (niet haar echte naam) werd geprikkeld. Niet door Fifty Shades of Grey, maar door een andere erotische film waarin een Colombiaanse man een vrouw vastbond. ‘Hij wist precíés wat hij deed en wat hij wilde, terwijl hij tegelijkertijd heel zacht en liefdevol was. Die combinatie van vastberadenheid en zachtheid maakte dat mijn lichaam meteen aanging toen ik het zag. Ik had nooit echt het verlangen om gedomineerd te worden, maar hier voelde ik een niet te ontkennen klik,’ zegt de vrouw die inmiddels zo’n twee jaar regelmatig vastgebonden wordt. Door haar minnaar wel te verstaan. Met haar man doet ze nooit iets met touwen. Ze wil niet door hem gedomineerd worden, door haar lover wel.

Margriets minnaar leerde op haar verzoek shibari en op een dag was het zover: ‘Ik gaf hem een touw en vroeg hem mij vast te binden. Wat een levensveranderende ervaring was dat, zeg! Hoe strakker hij het touw om me heen bond, hoe vrijer ik me begon te voelen. Juist doordat er niks van me verwacht werd, sterker nog, ik kon niks doen, daalde er een rust over me neer die ik echt bevrijdend vond. Mijn zintuigen kwamen helemaal op scherp te staan en ik voelde mijn lichaam zoals ik het nog nooit gevoeld had. Hij bond me in en streelde en likte me, het was zo opwindend. Eindelijk kon ik me helemaal overgeven, ik hoefde helemaal niks en de haast die ik normaal altijd voel tijdens het vrijen, de haast om klaar te komen, om hem te plezieren, om door te gaan, viel helemaal weg. Het is moeilijk uit te leggen, maar het voelde zo goed. Ik, de vrouw die altijd controle wil hebben en vreselijk vecht voor haar autonomie, vond het heerlijk me aan de voeten van deze man te werpen.’

Me aan de voeten van een man werpen is niet helemaal wat ik in gedachten had, maar ik geloof wel dat dit de sensatie was waar ik naar op zoek was. Maar tijdens een workshop knopen voor beginners is het natuurlijk moeilijk die overgave te ervaren. Als bunny (diegene die geknoopt wordt) sta je vooral model voor de rigger (diegene die knoopt). Hij moet het inwikkelen en knopen oefenen op iemand en dat betekent eindeloos wachten. Van wachten word ik kwaad en dat maakt de sfeer er tijdens de workshop niet beter op. Althans niet tussen ons.

Rolverdeling

Rianne (51) en Danny (53) naast ons hebben wel degelijk een hele fijne vibe te pakken. Kreunen doen ze nog net niet, maar het is duidelijk dat zij bij elke knoop die hij legt enthousiaster wordt. Misschien ook omdat ze pas drie jaar samen zijn en allebei een enorme behoefte aan touwen voelen. Ze hebben zelf in de slaapkamer al weleens wat geëxperimenteerd, vertellen ze tijdens de koffiepauze. Hij heeft haar weleens met een sjaaltje vastgebonden en er zijn ook weleens handboeien gebruikt tijdens de seks. Dat was voor beiden enorm opwindend en nu willen ze meer.

In principe hebben ze afgesproken dat Danny diegene is die vastbindt en Rianne diegene is die vastgebonden gaat worden. Die rolverdeling ligt ze goed, want Danny is van nature dominanter en Rianne voelt zich fijn in de onderdanige rol. Roos ziet bij veel stellen dat ze binnen de bestaande dynamiek van de relatie blijven. ‘Het gaat bij bdsm altijd over rollen. Bij vastbinden is er iemand die bepaalt wat er gaat gebeuren en iemand anders die dat ontvangt. Natuurlijk altijd in afstemming, daarom is het ook zo fijn om dit met je eigen partner te doen. Dan is er vertrouwen en ken je elkaar.’

‘Je moet goed weten wat je aan het doen bent. Niet alleen qua techniek, maar vooral ook in de interactie met de ander’

Vaak kiezen stellen er volgens Roos voor om binnen de bestaande machtsdynamiek te blijven bij de rolverdeling, maar volgens hem is het ook goed om een keer van rol te wisselen. ‘Ik ben ook weleens de bunny geweest, dat paste me niet echt, maar het helpt wel dat ik het een keer ervaren heb. Zo kan ik me beter inleven als ik iemand vastbind.’

Margriet wordt nu altijd vastgebonden door haar minnaar, maar ook zij zou weleens de andere kant willen ervaren. Sterker nog, ze heeft het gevoel dat het haar weleens heel goed zou kunnen liggen. Al is ze voorlopig helemaal tevreden in haar rol als bunny. Het heeft voor haar echt een luikje naar overgave opengezet wat op dit moment in haar leven heel goed werkt. Ze heeft niet het idee dat de bondage echt haar seksuele voorkeur is, maar meer iets wat op dit moment in haar leven een functie heeft. Ze kan zich ook voorstellen er op een dag niks meer mee te doen.

Droom die uitkomt

Dat is voor Bob Roos en deelnemer Danny helemaal anders. Voor Danny is het vastbinden van zijn vriendin een langgekoesterde droom. Nooit eerder vond hij een vriendin die er ook voor openstond, dus hij is helemaal blij dat hij eindelijk aan de slag mag. Hij voelt van jongs af aan de drang tot bondage en ziet het echt als onderdeel van zijn seksuele geaardheid, zoals anderen homoseksueel zijn. Voor Roos is dat ook zo.

‘Ik vond bondage al leuk toen ik een jaar of acht was. Ik linkte het niet direct aan seksualiteit natuurlijk, maar vond touwen gewoon heel leuk. Mijn eerste keer bondage zal rond mijn veertiende zijn geweest, ook dat was niet in een seksuele context, maar ik merkte wel dat het spelen met touw bij mij meer gevoelens opwekte dan bij anderen. Toen ik eenmaal met seks begon, deed ik in eerste instantie aan ‘gewone’ vanilleseks, maar ik probeerde bij elke partner altijd vrij snel of ik er iets van bondage aan toe kon voegen. Daar is nooit afwijzend op gereageerd. Gelukkig, want voor mij is seks zonder touwen een beetje zoals droog brood eten. Het kan wel, en droog brood kan ook oprecht wel lekker zijn, maar waarom zou je de boterham niet beleggen als je de mogelijkheid hebt?’

Klinkt logisch, maar geef mij die droge boterham maar, bedenk ik. Ik sta voor mijn gevoel al uren met mijn handen op mijn rug gebonden en het doet geen pijn, maar comfortabel is het ook zeker niet. Mijn lichaam reageert zoals het altijd doet op verveling: ik begin me af te vragen wanneer het lunchtijd is. Maar om me heen zie ik iedereen helemaal in het knopen opgaan. Mijn lief doet zijn best om goeie knopen te leggen, maar ook hij lijkt er niet opgewonden van te worden. Een schrale troost dat dit het voor ons allebei niet is.

Roos ziet in zijn workshops veel mensen zoals wij. Mensen die het een keer op sociale media of pornhub gezien hebben en het weleens willen uitproberen. Toeristen noemt Roos ze en ze haken meestal na een eerste workshop af als ze zien hoeveel tijd en moeite het kost om de bondage echt goed en veilig onder de knie te krijgen.

Er komen ook kinksters naar de workshops van Roos. Die zijn altijd op zoek naar nieuwe dingen in de slaapkamer en vinden het rollenspel van een dominante (rigger) en onderdanige partij (bunny) spannend om toe te voegen in bed. Ook zij komen meestal niet terug na de basiscursus. Wel kopen zij vaak na afloop van de workshop touwen. Ze blijven de geleerde skills waarschijnlijk toepassen in de slaapkamer en gaan ook nog wel eens naar bdsm-feesten om ingeknoopt te worden of te kijken naar bunny’s die strak worden vastgebonden en aan haken aan het plafond hangen.

‘Bij mijn workshops zijn deelnemers uit alle lagen van de bevolking,’ zegt de bondage-expert. ‘We krijgen bomensnoeiers en vuilnismannen, maar ook de bazen van multinationals en alles wat daar tussenin zit. Op die manier krijgen we ook de fetisjisten, de liefhebbers, de connaisseurs, de beginners, de toeristen en de kinksters. Ze zijn allemaal welkom. Voor bondage, zeker de Japanse variant, heb je kennis nodig om het veilig te doen. Die kunnen ze bij mijn workshops opdoen. Ik heb liever dat ze naar mij komen, dan via Google een charlatan treffen.’

Tranen van overgave

Hoe mijn man aan onze workshopleidster gekomen is, weet ik niet, maar ze zal vast geen charlatan zijn. Mensen om me heen genieten zichtbaar van de oefeningen en ook ik begin de smaak eindelijk een klein beetje te pakken te krijgen. Mijn lief heeft, met een beetje hulp van de juf, mijn armen straks tegen mijn lijf geknoopt en is nu bezig met mijn benen.

Als die ook helemaal strak liggen, voel ik mijn lijf eerst verstrakken. Er is een soort weerstand tegen het touw, maar daarna komt er ontspanning. En toch ook wel die overgave. Ik begin te huilen en voel me daarna zelfs min of meer opgewonden worden. Het kostte heel veel moeite, maar ik ben blij dat ik het toch ervaren heb. Even maar, want helaas is de workshop precies nu afgelopen en moeten de touwen er bijna even voorzichtig en langzaam als ze er op gingen, ook weer af. Er gaat een licht prikkelende tinteling door mijn huid, wat eigenlijk ook wel weer een fijne sensatie geeft.

Toch nog min of meer tevreden zitten we niet veel later in de auto naar huis. We hebben geen touwen aangeschaft om dit thuis ook een keer te proberen. Voor mijn partner mij zelfstandig en in een redelijk tempo kan vastbinden, zijn we maanden van oefening verder, vrees ik. Daar heb ik echt het geduld niet voor. Maar we hebben het geprobeerd en zijn weer een ervaring rijker. Wij gaan weer op weg naar een nieuw avontuur, als echte toeristen.

Do’s and don’ts van bondage

Praat!

Voor je ook maar iets met touwen gaat doen, praat met elkaar over wat je behoeftes zijn. Wat lijkt je opwindend? Waarom? Wil je de controle even verliezen en lijkt dat je opwindend? Of heb je bepaalde seksuele handelingen in gedachten die je zou willen uitproberen? Natuurlijk kun je pas voelen wat het met je doet als je het gaat uitproberen, maar het is wel goed om met je partner van tevoren goed te bespreken wat jullie beider verlangens zijn op dit gebied.

Oefenen

Zoals gezegd ga je dus nooit zomaar iemand zijn halsslagader zitten af te binden. Verdiep je in hoe het werkt. Het is een enorme moodkiller als je een uur staat te klunzen met een knoop die niet wil lukken, dus bedenk van tevoren wat je precies vast wil knopen en hoe je dat gaat doen. Oefen desnoods op jezelf zodat je goed beslagen ten ijs komt. Zorg wel altijd voor een schaar in de buurt, ook als je met een partner aan de slag gaat. Als hij/zij een paniekaanval krijgt of er brand uitbreekt, wil je die ander meteen kunnen bevrijden.

Stopwoord

Communiceren is natuurlijk altijd belangrijk tijdens de seks, maar als je in een rollenspel met een onderdanige (bunny) en een dominante (rigger) gaat, is het echt heel noodzakelijk. Bespreek van tevoren zoveel mogelijk waar de wensen en grenzen liggen en spreek altijd een stopwoord af. De dominante moet dit stopwoord altijd respecteren. Extra tip: kies niet voor ‘stop’ of ‘auw’ als stopwoord, maar ga voor een woord dat je echt uit de seksuele situatie haalt, iets als ‘augurk’ of ‘koffiefilter’.

Materiaal

Om te knopen kun je kiezen voor touw van jute, hennep of ander materiaal. Voel welk materiaal je fijn vindt en ruik er ook aan, geur kan heel bepalend zijn. Wil je nog niet echt met touw in de weer? Er is ook tape te koop dat speciaal te gebruiken is om je partner mee vast te binden en niet plakt aan de huid. Gebruik geen ducttape! Vershoudfolie kan wel, maar wees voorzichtig. Wil je eerst onderzoeken of vastzitten voor jou een fijn gevoel geeft, investeer dan in een paar fluffy handboeien of een sjaaltje en laat je een keer aan het bed vastbinden om te kijken hoe het voelt. Als je dat al niks vindt, kun je de hele workshop bondage wel laten zitten.

Attributen

Ook leuk om met het knopen te combineren: een blinddoek om je zintuigen nog meer op scherp te zetten. Een gag-bal vinden sommigen mensen ook kinky om te gebruiken. Gebruik de bal alleen als je elkaar goed kent en al wat ervaring met knopen hebt. Zweepjes of tuigjes kunnen ook van pas komen als je het lekker vindt om een beetje slaag te krijgen en als je partner ervan houdt om te spanken. Ook hiervoor geldt: bespreek het eerst. Ga nooit zomaar iemand slaan!

Veiligheid

Ga nooit te strak, als de huid verkleurt, de zenuwen gaan trekken of je partner geen lucht meer krijgt: stop! Doe het sowieso niet te lang achter elkaar. Gebruik geen drugs of alcohol als je van plan bent een bdsm-spel te gaan doen. Veel meer dan om seks gaat dit spel om verbinding maken met je partner, dat wordt lastig als je stoned of dronken bent. Hou je hoofd erbij.

