Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Jodenjacht in de Jordaan

Auteur en podcastmaker Stephanie Biesheuvel stuit in 2019 op een familiegeheim, als zij de naam van haar overgrootvader tegenkomt in een krantenartikel, waarin hij wordt genoemd als de mogelijke verrader van Anne Frank. Al snel blijkt dat niet alleen haar overgrootouders, maar ook acht van hun kinderen betrokkenwaren bij de Duitse bezetter. In het boek Het verraad van de Jordaan volg je als lezer de levens van veertien familieleden van Stephanie.

Ruige Punk uit... Suriname!

Wie aan Surinaamse muziek denkt, denkt aan Caribische dansmuziek, aan kaseko en calypso. Niet aan punk(rock). Toch is er een kleine hechte punkscene te vinden in Paramaribo, aangevoerd door Shavero Ferrier (30). Hij was voor het eerst in Nederland om op te treden met zijn band Rotte Appels. ‘Haarlem! Open die focking pit tonight!’

Heetste sekstrend: robots en apps geven orgastisch genot

Als je de lampen, gordijnen en zelfs je verwarming met een app op je telefoon kunt bedienen, wil je dat misschien met seksspeeltjes ook wel. Dit bedachten de makers van opwindende uitvindingen een paar jaar geleden. En ze kregen gelijk. Speeltjes die je met een app kunt bedienen zijn dé trend, zo weet onze verslaggeefster Bianca inmiddels. En er zijn nog meer hypermoderne manieren om jezelf naar een hoogtepunt te brengen. Als de techniek een beetje meewerkt, tenminste.

Na de ramp

De doden, de vermisten, de schade, de woede. En nog is de gifbeker voor de bewoners van Valencia en de omliggende gebieden niet leeg. Na de verwoestende hoeveelheid regen die van de heuvels afstroomde en zich door de straten perste, moeten ze de hele boel ook nog schoon maken.