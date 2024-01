Hillis en Holleeder: portret van een tweekoppig monster

Stanley Hillis was een van de machtigste criminelen die Nederland ooit heeft gekend. Waar Willem Holleeder steeds meer op de voorgrond treedt, bleef De Ouwe de stille kracht op de achtergrond. Er wordt zelfs beweerd dat Hillis tot zijn liquidatie in 2011 in de hiërarchie boven De Neus stond. Samen waren zij volgens het OM verantwoordelijk voor vele liquidaties. Holleeder: ‘Die Ouwe vermoordt je binnen twee tellen. Kijk, straks lig jij ook met een kaartje om je teen in de vrieskist.’

Tekst Vico Olling en Martijn Haas

Hie?rarchie tussen de Heineken- ontvoerders

Voor ons is interessant wat Holleeder zegt over Stanley Hillis: ‘Cor van Hout zat tegelijk met Stanley in Scheveningen, toen Cor voor de Heineken-ontvoering vastzat. Ze zijn op een gegeven ogenblik uit elkaar geplaatst. Stanley werd naar Alkmaar overgeplaatst, waar ik zat. Cor had mij laten weten dat Stanley zou komen en had gezegd dat het een aardige kerel was en dat ik goed voor hem moest zorgen. Nadat Stanley vrij was gekomen, is hij voor Bruinsma gaan werken en heeft hij veel geld verdiend. Toen Cor en ik eruit kwamen, had Stanley een aantal cafés in de Warmoesstraat en een coffeeshop. Daar gingen we dan langs, een biertje drinken. Wat Stanley voor Bruinsma deed, weet ik alleen van horen zeggen en vanuit de media. Daar kan ik uit eigen wetenschap niks over zeggen.’Cor van Hout, toch zeker geen kleine jongen op dat moment, drukt zijn gabber Willem Holleeder op het hart dat hij goed voor Hillis moet zorgen. Hieruit zou je dus kunnen concluderen dat er sprake is van een zekere hiërarchie tussen de Heineken-ontvoerders en de man uit Den Haag. De ondervragers vragen aan Holleeder hoe het contact met Hillis verder is gegaan. ‘Nadat ik vrij kwam, ben ik natuurlijk gaan werken. Op een gegeven ogenblik heb ik weer contact met Hillis gezocht om te vragen of hij kon helpen met het probleem dat Cor en ik hadden met Mieremet en Klepper. Daar wilde hij toen niks mee te maken hebben.’

Lees het volledige verhaal op Blendle.