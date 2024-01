Reconstructie: de moord op drugscrimineel Ernesto Pistone

De Eindhovense drugscrimineel Ernesto Pistone wordt op 27 februari 2014 voor zijn woning geliquideerd. Het lijkt een afrekening in het criminele milieu, tot blijkt dat zijn vriendin Toos van V. kort voor zijn dood op zijn naam een levensverzekering heeft afgesloten. ‘Voor u staat een gebroken vrouw. Ik heb er niks mee te maken.’

Fotografie Bert Jansen

Toos van V. was 27 jaar toen de politie haar voor het eerst ondervroeg over de moord op haar vriend Ernesto Pistone, een drugscrimineel die net een week vrij was nadat hij had vastgezeten voor wapenbezit. De frêle blondine uit de Otterstok in Eindhoven was op donderdagavond 27 februari 2014 in haar huis en hoorde ineens ‘baf’ en ‘toek toek toek toek toek toek toek toek’, zoals ze het later zou omschrijven. Het was rond half tien in de avond. Haar vijfjarige zoontje en anderhalf jaar oude dochter lagen in bed.

De buurvrouw bonkte schreeuwend op haar deur. Toos trok het rolgordijn naar beneden. Ze pakte haar sleutels, ging naar buiten en zag Ernesto op de grond liggen. Hij mompelde iets over ‘twee mannen op een scooter’. De buurvrouw belde om 21.24 uur 112. Ze zei dat ze ‘geklap’ had gehoord en ze voegde eraan toe dat ‘de vriend van de buurvrouw net is geschoten’.

Een agent reed naar de Otterstok. Voor de deur van nummer 29 lag een man met een boksersneus en kort donker haar in de armen van een vrouw. Hulzen lagen in een bloedspoor. In een muur zaten kogelgaten. Toos vertelde de agent: ‘Ze hebben op hem geschoten toen hij uit zijn auto stapte. Hij komt net van het sporten. Hij zegt dat ze tien keer op hem geschoten hebben.’ Een motoragent vond op een kleine anderhalve kilometer van Toos en Ernesto’s huis een uitgebrande scooter – een zwarte Piaggo Vespa C38 met een vervalst framenummer – bij een spoorwegbrug. Op de grond werden hulzen gevonden.

Een ambulance bracht Ernesto Pistone naar het Eindhovense Catherina-ziekenhuis. Hij leefde nog en werd met spoed naar de operatiekamer gebracht. Toos hoorde rond 02.40 uur dat haar vriend was overleden. Volgens de arts-patholoog was zijn dood veroorzaakt door ‘verbloeding, veroorzaakt door inwerking van meervoudig mechanisch perforerend geweld’.

Rechercheurs trokken de conclusie: ‘Uit de wijze waarop Ernesto Pistone om het leven is gebracht, blijkt een vooropgezet plan om hem te liquideren.’

'Schat, het is geregeld'.

Lees de volledige reconstructie op Blendle.