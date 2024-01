Reportage: vier druppels CBD-olie per dag tegen reuma

Er waait een gezondheidshype over Nederland en die heet: CBD-olie, in de volksmond ook bekend als wiet- of cannabisolie. Het besef groeit dat die een bijzondere, geneeskrachtige werking heeft. Een wondermiddel, of creëert het valse verwachtingen?

Fotografie: Nieuwe Revu

De douchekraan zit nu weer op dezelfde stand als Kees lekker vindt. De voeten blijven nog wel koud, maar ze tintelen minder. Pas om half tien gooi ik mijn elektrische deken aan, waar ik dat voorheen al veel eerder deed. Ik heb al die overdreven poespas gelukkig niet meer nodig.’Aan het woord is Ina Conijn, zij zit als gevolg van een zware vorm van reuma al een groot deel van haar leven in een rolstoel, waarbij haar handen worden ondersteund door twee hangelementen. Ina gebruikt sinds twee maanden zogeheten CBD-olie en zegt er wel bij te varen. Haar doorbloeding is beter dan voorheen, wat als gevolg heeft dat zij en haar partner nu dezelfde douchetemperatuur gebruiken bij de dagelijkse wasbeurt, in plaats van het standje ‘kokend heet’ waar ze voorheen bij zweerde. Ook de stand van de elektrische deken is aangepast.Opvallend is dat deze zwaar gehandicapte vrouw vandaag in een opperbeste stemming is. Ze lacht veel, praat veel en heeft een gezonde kleur. Soms is zelfs een twinkeling in haar ogen te bespeuren die doet denken aan het soort vrolijkheid die je ook weleens ziet bij mensen die een stickie hebben gerookt.Ina legt uit wat het recept is dat ze zichzelf sinds kort toedient: ‘Ik neem vier druppeltjes cannabisolie overdag en ’s avonds voor het slapen gaan nog een druppel. Mijn spijsvertering is ook beter en ik voel me helderder in mijn hoofd.’‘Je voelt je ook actiever toch?’ vraagt iemand in de woonkamer. ‘Ja, ik rij ook harder, haha,’ zegt Ina, doelend op haar rolstoel.

