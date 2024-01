Achter de schermen bij het FiSahara filmfestival

Journalist Marieke Kessel: 'Ken je dat gevoel dat je ergens ’s nachts aankomt en geen idee hebt waar je bent? Stel je dat gevoel keer honderd voor bij aankomst in vluchtelingenkamp Dakhla in Algerije. Gesluierde vrouwen, mannen met tulbanden. Polisario-leden met grote wapens en legerkleding, flitsen van zaklampen. Het is inmiddels een uur of drie in de ochtend. Dan komt een vrouw op ons af, alleen haar donkerbruine ogen zijn zichtbaar, en leidt ons de chaos uit. Over een kronkelend zandpad bereiken we de tent van haar familie. Het schijnsel van de sterren laat haar moeder en twee zussen zien, buiten op een kleed. Hun kinderen liggen erbij te slapen. De stilte is overweldigend, het plaatje bijna idyllisch. “Welkom in Dakhla.” Is het al ochtend?'

