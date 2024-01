Achter de schermen bij aap, dood, spies

Journalist Jurriaan van Eerten: ‘De eerste keer dat ik over de Amazone-rivier reisde, was per vrachtboot van Leticia in Colombia naar Iquitos in Peru. Ik vroeg me af waar al die exotische dieren waren gebleven waarmee de jungle bevolkt zou moeten zijn. Naarmate ik me erin verdiepte, kwamen er gruwelijke verhalen boven: parkieten die met duizenden tegelijk vervoerd worden in dozen, gevangen apen die ziek worden omdat ze alleen suiker als voedsel krijgen, grote katachtigen die als relatiegeschenk worden weggegeven. Het was duidelijk: dit is iets waarover we veel te weinig horen. Ik nam contact op met de Peruaanse politie en ging een week op pad met een interventieteam. Met een fotograaf volgde ik hen op markten en resorts, waar niet iedereen even blij was met onze komst.’

Lees het verhaal Aap, dood, spies via Blendle.