Stagiair(e) Marketing gezocht!

Wil jij ervaring opdoen en stage lopen bij de leukste mannenbladen van Nederland. De marketingafdeling van Pijper Media zoekt een stagiair voor de titels Panorama, Nieuwe Revu en Playboy (m/v). Het betreft een meewerkstage en de stage vindt plaats in Amsterdam.

Periode– Vanaf februari 2017 met een stageduur van minimaal 5 maanden.

Stagewerkzaamheden– Ondersteunen van de marketingafdeling en medeverantwoordelijk voor abonneewerf van alle drie de mannentitels.– Helpen bij het opzetten van marktonderzoeken en het doen van concurrentieanalyses– Opzetten van mail-, bel- en winacties en de afhandeling hiervan– Ondersteunen van online redactie en maketing acties– Onderhouden van interne- en externe contacten– Meehelpen met organisatie van evenementen– Alle verdere voorkomende werkzaamheden

Wat wij bieden jou?– Een leerzame stage– Goede begeleiding– Een stage in een professionele werkomgeving met een informele sfeer– Stagevergoeding

Om in aanmerking te komen voor deze stage dien je te voldoen aan deze eisen– Opleiding HBO/WO (bedrijfseconomie, marketing, communicatie of vergelijkbaar)– Minimaal in derde of vierde jaar van studie– Goede en adequate kennis van computerprogramma’s als Word, Excel, Outlook, Powerpoint– Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taalBen je geïnteresseerd in deze stageplek? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar [email protected]