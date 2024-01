VIDEO: Bizar! In China maken ze gewoon reclame door middel van sekstape!

Sex sells, dat is wel bekend bij reclamemakers, maar in China gaan ze hierin wel erg ver. Een sekstape waarin de ratio 'naakte vrouw/skyline van Shanghai' verdacht veel naar dat laatste hing ging gisteren viral op Chinese social media.

Hier alvast de video.

In de video is te zien hoe een Chinese vrouw kreunend van genot de skyline van de Chinese miljoenenstad tot zich neemt. Alle iconische gebouwen, waaronder de beroemde Pearl Tower, zijn te zien in de video, evenals de rug van de vrouw.

Als sekstape is de video niet bijzonder boeiend, hoewel iets beter is dan niets is in China, waar porno bij wet verboden is. Maar wel bizar: de video heeft een grote impact gehad op de markt. Aandelen van meubelmaker Quimei Furniture Group schoten omhoog nadat de stoel waarop de vrouw geniet van het uitzicht door ijverige kijkers werd geïdentificeerd als een van hun producten.

Het incident doet denken aan een eerdere sekstape die breed viral ging op Chinese social media. In die sekstape deed een Chinees paar het in de kleedkamer van een de Japanse winkel Uniqlo. Uniqlo ontkende elke vorm van betrokkenheid, maar zag haar bezoekersaantallen significant stijgen als gevolg van de sekstape.

Ook daar is natuurlijk beeld bij.