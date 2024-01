Veroordeling van de week: ja, ik wilsonbekwaam

Het huwelijk van een 70-jarige vrouw met een 55-jarige man is met terugwerkende kracht nietig verklaard. De dochters van de vrouw hadden hierop aangedrongen omdat hun moeder ten tijde van de voltrekking in 2015 al dementerend zou zijn geweest. De rechtbank Zeeland-West-Brabant geeft hen hierin gelijk.

De man en vrouw leerden elkaar in 2011 kennen en gingen kort daarna samenwonen. In de maanden na de trouwerij werd het contact met de dochters volledig verbroken, en werden ze onterfd. Onderzoek toont aan dat de vrouw door haar ziekte tijdens de voltrekking van het huwelijk niet in staat was de gevolgen en betekenis ervan te overzien. Ook was het zeer twijfelachtig dat zij op dat moment in staat was haar wil te bepalen. De rechtbank verklaart het huwelijk daarom nietig.