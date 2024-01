Veroordeling van de week: taakstraf voor eigenaresse hennephuis

Een 57-jarige vrouw uit Helmond heeft van de rechtbank Oost-Brabant een taakstraf van 80 uur plus een voorwaardelijke gevangenisstraf van één week gekregen, omdat ze haar woning beschikbaar stelde om hennep in te kweken. Wel wordt ze vrijgesproken van schuld aan een brand in het huis.

De politie trof een hennepkwekerij aan met 234 planten in de toenmalige woning in Eindhoven, die tussen oktober 2015 en januari 2016 beschikbaar werd gesteld aan anderen om hennep te kweken.

De rechtbank houdt er bij het bepalen van de straf rekening mee dat door de kwekerij met ondeskundig aangelegde elektriciteitsinstallatie (brand)gevaar voor de omgeving en omwonenden ontstond. De kwekerij was in een tussenwoning opgezet, en er is ook daadwerkelijk brand uitgebroken. Er is onvoldoende bewijs dat de brand is veroorzaakt door de kwekerij, maar een verband lijkt zeker niet uitgesloten.