Sparren met Rico Verhoeven: 'Ik ben groter, fitter en sterker dan Badr'

Ricardo ‘Rico’ Verhoeven (27) staat op 10 december in de ring tegen Badr Hari. Een clash waar de vonken vanaf zullen spatten denkt Verhoeven, die verwacht Badr in de tweede ronde met een knock-out te verslaan. Thom Mandos trainde een dagje mee met de zesvoudig wereldkampioen kickboksen. 'Ik ben nooit bang, ik ben de beste.'

Ik zit al vroeg in de auto op weg naar de sportschool in Zevenbergen waar Rico zijn eerste training van de dag gaat doorlopen. Hij is al in de gym, en nog voor ik binnen ben, is hij al begonnen aan zijn warming-up. Keiharde, rauwe hiphop klinkt uit de speakers in de zaal. Ik stel me netjes voor en hij gaat onvermoeibaar door met touwtjespringen. Op aanraden van Rico trek ik mijn schoenen uit, anders wordt zijn trainer kwaad.

Om Rico een beetje te prikkelen – of dat handig is, is een tweede – heb ik speciaal voor vandaag een T-shirt laten maken, dat ik al de hele ochtend krampachtig onder mijn vest draag. Op het shirt staat de tekst ‘I support’, met daaronder een foto van Badr. Als ik mijn vest openrits, begint Rico te lachen. Hij roept zijn trainer erbij en nodigt me uit om de ring in te komen, en ik krijg een kussen waar de wereldkampioen zijn trappen tegen oefent. Hij houdt zich zichtbaar in als hij begint te schoppen. Steeds harder – deze jongen is echt zo onwijs sterk. Nog houdt hij zich in, en ja, er zit een kussen tussen, maar ik voel mijn spieren branden.

'Iedere keer als ik train, denk ik aan Badr. Hij wil die titel van me afpakken, tussen mij en mijn gezin staan'

Na de trappen van de zijkant is het tijd om een trap van de voorkant te incasseren. Ook nu begint Rico rustig. Ik leun naar voren als de eerste trap het kussen bereikt. Damn, als dit een bokser is die zich inhoudt, dan zou ik zeker niet graag zijn tegenstander zijn. Rico vraagt of ik iets harder aankan. Ik hoor mezelf heel stoer ‘Ja hoor, kom maar’ zeggen. Dat had ik beter niet kunnen doen. Ik zie hem op me afkomen, maar wat er daarna gebeurt kan ik me niet herinneren. Ineens hang ik een paar meter verderop in de touwen.

