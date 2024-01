Rico Verhoeven: 'Badr gaat in de 2de ronde K.O.'

Ricardo ‘Rico’ Verhoeven (27) staat op 10 december in de ring tegen Badr Hari. Een clash waar de vonken vanaf zullen spatten denkt Verhoeven, die verwacht Badr in de tweede ronde met een knock-out te verslaan. Thom Mandos trainde een dagje mee met de zesvoudig wereldkampioen kickboksen. ‘Ik ben nooit bang, ik ben de beste.’

Als kleine jongen al zag Rico Peter Aerts een titel veroveren. ‘Ik dacht, dat wil ik ook. Een publiek dat uit zijn dak gaat, zo’n mooie cheque en een riem.’ Toen hij dat zag, raakte hij nog meer gemotiveerd. ‘Uiteindelijk heb ik zes van die riemen. Volgens mij heb ik er nog een ergens op zolder in een doos, de rest is elders,’ zegt hij lachend. Een paar riemen hangen in zijn gym, een aantal gaf hij aan mensen uit zijn team. ‘Uiteindelijk gaat het me niet om die riem. Het is leuk, maar het gaat om de prestatie.’ De laatste weken voor zo’n gevecht wordt het geestelijk heel intensief voor de bokser. ‘Het is natuurlijk geen potje schaken. Er staat veel op het spel. Het is in mijn gewichtsklasse altijd wel uitkijken. Ieder foutje is er één te veel, elke rake klap kan de overwinning of een verlies betekenen.’

‘Niemand weet hoe fit Badr echt is. Ze proberen een rookgordijn op te trekken.’ Hoe Rico vs. Badr gaat aflopen, daar heeft eerstgenoemde wel een idee over. ‘Het wordt kort aftasten denk ik, maar daarna vliegen de vonken er vanaf,’ aldus Rico, die verwacht Badr in de tweede ronde te verslaan door een knockout. ‘Ik ben nooit bang. Ik ben de beste.’

