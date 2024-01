Wie denkt Thomas Dekker wel dat hij is?

What happens in de kleedkamer, stays in de kleedkamer. Behalve voor Thomas Dekker. Nieuwe Revu vroeg zich af wie deze voormalige wielrenner wel denkt dat hij is en vroeg daarnaast een aantal mensen uit de wielerwerld om hun mening, waaronder oermens Bram Tankink en wielercommentator Michiel Wuyts.

Bram Tankink - oud-teamgenoot

‘Dekker doet ten onrechte alsof zijn gedrag de standaard was. Ik vind het kwalijk dat hij Michael opnieuw beschadigt en de Rabobank een trap na geeft, want daar is hij rijk van geworden. Thijs kan wel roepen dat de waarheid verteld moet worden, maar wat renners op hun kamers doen, moet daar blijven. Ik hoop dat een deel van de opbrengst van het boek naar een goed doel gaat. Een voorlichtingsfonds voor jonge renners.’

Michiel Wuyts - wielercommentator VRT

'Excessen zijn van alle generaties. Het stoort mij dat Dekker zegt dat hij het verleden van zich af wil schrijven. Kan hij niet naar een psychiater? Het meest storend vind ik dat hij zichzelf het slachtoffer vindt van een manipulatief systeem dat renners voor het blok zet. Dekker liet situaties zelf ontsporen. Hij is op mij nooit overgekomen als het hulpeloze jongetje dat alles onderging. Dekker doet cortisonen af als peanuts, maar dat maakt zijn boodschap aan de jeugd volstrekt ongeloofwaardig.’