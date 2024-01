Win: De Grote Vriendelijke Reus Blu-ray

In De Grote Vriendelijke Reus, gebaseerd op Roald Dahls wereldberoemde gelijknamige boek, maakt het eenzame weesmeisje Sofie kennis met de magische reuzenwereld. Wanneer ze ’s nachts wakker ligt, wordt ze plotseling uit haar bed geplukt en ontvoert. Maar Sofie heeft niets te vrezen; het is De Grote Vriendelijke Reus. Een reus die misschien eigenaardige woorden gebruikt, maar geen vlieg kwaad doet. Ze komt er echter al snel achter dat zijn soortgenoten minder vriendelijk zijn en samen met hem smeedt ze een plan om alle kinderen in de wereld te beschermen tegen de kwaadaardige reuzen. De verfilming is in handen van regisseur Steven Spielberg in samenwerking met Disney. Het boek won diverse prijzen en is één van de bekendste kinderboeken aller tijden. Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat de legendarische kinderboekenschrijver Roald Dahl werd geboren.De Grote Vriendelijke Reus is vanaf 30 november verkrijgbaar op DVD en Blu-ray.

DEZE ACTIE IS AFGELOPEN

https://youtu.be/w31cE4H8Oc0