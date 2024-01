Met Dunkirk verfilmt Christopher Nolan een kolossale militaire ramp

Dunkirk – Duister oorlogsepos van Christopher Nolan over de evacuatie van Duinkerke.

De stranden van de Noord-Franse kustplaats Duinkerke waren in de voorzomer van 1940 niet bepaald een plek waar badgasten hun strandlakens op het zand neerlegden. Nee, zo’n 400.000 geallieerde soldaten kwamen er aan land, en werden met hun rug naar de Noordzee en het gezicht naar Europa omsingeld door de vijand. De Duitsers groeven er kuilen, met hun bommen.

Aan Christopher Nolan de eer om deze veldslag aan het begin van de Tweede Wereldoorlog in beeld te brengen. De regisseur van Memento, Inception, Interstellar en de Dark Knight-trilogie weet er altijd wel iets duisters van te maken, en daarin lijkt hij met Dunkirk wederom ruimschoots geslaagd. Deels opgenomen in Urk (het Hollywood van de Noordoostpolder), met de Nederlander Hoyte van Hoytema als hoofdcinematograaf, die na Bondfilm Spectre wederom een blockbuster op zijn cv mag zetten.

Ook de cast mag er zijn, met mannen als Tom Hardy (Mad Max: Fury Road), Mark Rylance (Bridge of Spies) en Cillian Murphy (Peaky Blinders). En Harry Styles, waarover het verhaal gaat dat Nolan bij diens auditie niet wist wie hij was – de zanger van boyband One Direction. Winston Churchill noemde de evacuatie van Duinkerke ‘een kolossale militaire ramp’, waarbij ‘de wortel, het hart en de hersenen van het Britse leger’ in het Franse zand strandden.