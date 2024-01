Verslaafd aan de snikkelselfie

Pikante plaatjes uitwisselen? Marith Iedema is er niet vies van. Vervelend wordt het als mannen haar ongevraagd erecties opsturen. Mannen, willen jullie daar even heel gauw mee ophouden?

'Wat is daar nou leuk aan?’ vroeg mijn moeder na af loop van de documentaire Weiner. Ze doelde op de dickpics die de veelbelovende ex-politicus (hij maakte kans burgemeester te worden van New York) verzond aan vrouwen die hij nauwelijks kende. Zoals je vast niet ontgaan is, liep hij tegen de lamp nadat hij een foto van zijn stijve via Twitter deelde met de wereld. Oeps. De arme stakker had een persoonlijk bericht willen sturen – verdomde technologie ook. Ik haalde mijn schouders op. Tja. Pikante plaatjes uitwisselen met iemand die je aantrekkelijk vindt, als voorspel, om te teasen, om te laten zien wat je in huis hebt, daar kan ik me wel in vinden. Maar Anthony Weiner, of Wiener (worstje) zoals hij gekscherend wordt genoemd, lijkt niet geïnteresseerd in échte seks. Hij – een man met onmiskenbaar narcistische trekjes – is verslaafd aan het versturen van pikante foto’s. Dáár kickt hij op. Voor Weiner lijkt sexting geen voor- maar het hoofdspel. En daar snap ik, net als mijn moeder, bar weinig van. Is het mailen van plaatjes van je ‘worst’ dan dermate bevredigend dat het de risico’s waard maakt? Zéker, in het geval van Weiner. Als sexting nooit tot neuken leidt, lijkt het mij vooral een formule voor blauwe ballen.