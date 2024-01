Bij de koffie: Wilders eist geld van Marokkanen, Clinton-mails tussen sexting Weiner en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Niki Lauda weer woest op Verstappen

Lauda weer eens woest op Verstappen https://t.co/RgDoyLqMCn — De Telegraaf (@telegraaf) 31 oktober 2016

Niki Lauda heeft opnieuw hard uitgehaald naar Max Verstappen. Volgens de topadviseur van Mercedes ging de negentienjarige Nederlander bij de Grote Prijs van Mexico over de schreef in de eerste bocht, waar hij in aanraking kwam met Nico Rosberg.

Clinton duikt op tussen sexting Weiner

#Trump campagne leeft op dankzij emails #Clinton: 'Het grootste politieke schandaal in Washington sinds Watergate' https://t.co/4TBFoPCt3u — de Volkskrant (@volkskrant) 31 oktober 2016

In het onderzoek naar de seksueel getinte sms'jes van Anthony Weiner zijn e-mails opgedoken van Hillary Clinton. De mailtjes zijn op computer gevonden van Weiner, de echtgenoot van Huma Abedin, de assistente van Hillary Clinton in haar periode als minister van Buitenlandse Zaken. Weiner ligt op dit moment met haar in scheiding.

Normaal gesproken laat deFBI zich in de twee maanden voor de verkiezingen niet uit over zaken die de verkiezingen kunnen beïnvloeden, maar volgens FBI-directeur James Comey, die zelf ook onder vuur ligt, kan de informatie relevant zijn.

Giel Beelen excuseert zich voor apengrap over Sylvana Simons

Giel Beelen noemt eigen 'apengrap' over Sylvana Simons smakeloos https://t.co/FNqK4EdGd5 — NUnl_Media (@NUnl_media) 31 oktober 2016

Giel Beelen heeft vandaag zijn grap die hij maakte ten koste van Sylvana Simons 'smakeloos' genoemd. De radio-dj liet in de uitzending van vrijdag geluiden horen van een aap, waarna hij zei: "Rustig Sylvana". Aanleiding was dat collega-dj Michiel Veenstra een tip voor het openingsnummer van zijn eigen show gaf: "Bokito doet goede zaken".

Wilders eist geld van Marokkanen

Vandaag begint het strafproces tegen PVV-leider Geert Wilders. De kosten van de rechtszaak wil Wilders verhalen op de benadeelde partijen. De kans dat de rechter erin meegaat, lijkt nihil.