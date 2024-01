'The Office', maar dan echt: deze docu over Anthony 'dickpic' Weiner moet je zien

Anthony Weiner is eigenlijk maar om één reden bekend: zijn wiener. Mocht het je even ontglipt zijn wie hij ook alweer was: Weiner was een lid van het Amerikaanse House of Representatives en stuurde in 2011 per ongeluk zijn lid de wereld in via Twitter.

Uiteindelijk bleek hij aan het sexten te zijn geweest met een een brede variëteit aan vrouwen. Zo stuurde hij pics van zijn pik naar een 28-jarige pornoactrice, een 40-jarige blackjack-dealer uit Las Vegas en een 21-jarige studente uit Seattle.

Het bleek al met al niet zo goed voor zijn politieke carrière in het preutse Amerika. Een aantal maanden na het schandaal bood hij dan ook zijn ontslag aan. De verrassing was dus groot toen hij twee jaar later aankondigde zich kandidaat te stellen voor het burgemeesterschap van New York.

Dat moeten de documentairemakers ook hebben gedacht, en dus hebben ze hem maandenlang gevolgd op zijn campaign trail. Daar is deze documentaire uitgerold, die eng veel weg heeft van The Office. Soms is de waarheid beter dan fictie.

https://www.youtube.com/watch?v=LCoI3DdstZw