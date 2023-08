Nieuwe Revu's kijktip: Painkiller

De miljardair was als voormalig ceo van Purdue Pharma verantwoordelijk voor de opiatencrisis die in twintig jaar tijd bijna een miljoen Amerikanen het leven kostte. Dat zijn Pol Pot-achtige scores. Purdue Pharma verkocht haar medicijn OxyContin als een onschuldige pijnstiller, terwijl de firma perfect wist dat het zwaar verslavend was.

Met agressieve marketingtechnieken die direct uit de koker van Sackler kwamen, benaderde Purdue huisartsen. Door ondermeer sexy vertegenwoordigers in te zetten en heel veel cadeautjes weg te geven werd ‘Oxy’ ’s lands populairste pijnstiller. En explodeerde het aantal verslaafden. Painkiller vertelt het verhaal vanuit het perspectief van de Sacklers, die gigantische winsten boekten. Ze kochten vervolgens aanzien door met miljoenen te strooien in de kunstwereld. Klein aandachtspuntje: het hele verhaal werd al eerder uit de doeken gedaan in de superbe miniserie Dopesick op Disney+. Het zijn brede schouders waar Netflix op durft te klimmen. Maar een goed verhaal kan best twee keer verteld worden.

Painkiller start vandaag op Netflix.