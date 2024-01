Win: Boek De Vijftiende Affaire van James Patterson

Een brute moord in een van de meest luxe hotels in San Francisco doet het levensgeluk van Lindsay Boxer kantelen. Het onderzoek leidt naar een knappe blonde vrouw die in contact stond met de CIA, maar voordat Lindsay haar kan verhoren vindt er een vliegramp plaats in de stad, en verdwijnt Lindsays man Joe. Hoe meer ze te weten komt, hoe duidelijker het wordt dat haar man een verleden deelt met de blonde vrouw. Volledig in paniek roept Lindsay de hulp in van haar vriendinnen van The Women’s Murder Club. Ze móet de waarheid achterhalen...De Vijftiende Affaire is nu verkrijgbaar

www.uitgeverijcargo.nl/De-vijftiende-affaire/James-Patterson.htm

MEEDOEN? Mail de naam van de actie plus je eigen naam en adresgegevens naar [email protected]