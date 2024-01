Deze week in Nieuwe Revu (nr. 44)

Clinton of Trump? Dat is de makkelijkste vraag ooit: Trump natuurlijk.

The Donald staat garant voor vuurwerk in Washington. Hoogste tijd, want man: die Obama was wel een beetje een saaie, hè? Met zijn gezondheidszorg, en zijn Nobelprijs. Dan liever iemand in de categorie George W. Bush.Het mooiste beeld dat me is bijgebleven van de race om het Witte Huis is een foto van Trump die in zijn privéjet The Wall Street Journal leest terwijl hij KFC eet. Met mes en vork. Dat moet dan de kandidaat van Joe the Plumber, de gewone man, zijn.

President Trump is dan ook de natte droom van iedereen die in de media werkt. En in comedy. Het zou hypocriet zijn om anders te beweren, want met een hork als leider van de vrije wereld kun je als medium of als komiek alle kanten op.

Lees op BLENDLE: Undercover: op campagne met Hillary

Op de inhoud en qua leiderschap wordt dat natuurlijk een ramp, maar hé: Trump is al de op een na grootste ramp die New York deze eeuw getroffen heeft, waarom proberen we dat niet ook in Washington? Het zou niet de eerste keer zijn dat hij een zwarte familie uit hun huis schopt, zoals Snoop Dogg ooit eens opmerkte tijdens The Roast of Donald Trump.

Het cynisme daargelaten: je gunt het land en de rest van de wereld natuurlijk iemand die weet wat hij aan het doen is. Of zij. In de aanloop naar de presidentsverkiezingen ging journalist Rens Lieman undercover bij de campagne van Team Hillary. Hoe dat in zijn werk gaat, leest u op pagina 26 en verder. Of Revu heeft meegeholpen om Clinton president te maken, weten we op 8 november. De journalist in mij hoopt van niet.

Jonathan Ursem, hoofdredacteur / Twitter & Instagram: @RevuJonathan