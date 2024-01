Kijken: 10 minuten durende docu over de eerste high five

Een documentaire van tien minuten over de eerste high five ooit? Tuurlijk, waarom ook niet? Sportzender ESPN maakte een minidocu over de high five, genaamd The High Five.

Het is 2 oktober 1977. De Los Angeles Dodgers spelen thuis tegen de Houston Astros. Da’s honkbal. Dusty Baker slaat een homerun, zijn teammaatje Glenn Burke viert dat door zijn rechterhand in de lucht te steken.

Baker heeft geen idee hoe hij het gebaar moet beantwoorden en slaat zijn rechterhand er tegenaan. The rest is history. High five!

https://vimeo.com/183033618