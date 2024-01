Top 5 documentaires over Tupac Shakur

Vandaag twintig jaar geleden - 13 september 1996 - is Tupac Shakur overleden. Zes dagen daarvoor werd hij neergeschoten in Las Vegas, nadat hij bij een bokspartij van Mike Tyson in het MGM Grand Hotel was geweest.

Met meer dan 75 miljoen verkochte platen is hij de best verkopende rapper aller tijden en 2Pac wordt door velen gezien als de meest invloedrijke vertegenwoordiger van de gangstarap. Zijn dood is nog steeds een groot mysterie.

Zo is de dader van de moordaanslag nog steeds niet gevonden, om over de vele complotten maar te zwijgen. Voer voor documentairemakers, dus. We hebben de beste docu's voor je op een rijtje gezet. Doe er vanavond, onder het genot van wat dan ook, je voordeel mee.

1. Tupac: Resurrection (2003)

Deze in 2003 uitgekomen documentaire gaat over het leven en de dood van Tupac en wordt geleverd met een ellenlange soundtrack. De documentaire wordt verteld door Tupac zelf. Verder komen er veel prominente rappers uit de jaren 90 in voor en worden er unieke privéfoto's en -video's getoond. De documentaire werd genomineerd voor de 77e Academy Awards.

https://www.youtube.com/watch?v=dOSc-F-3Rug

2. 2pac - Thug Angel (2002)

Goede documentaire over de muziek, politieke motieven en het leven van Tupac. Veel rappers en betrokkenen komen aan het woord, de documentaire bevat unieke backstage-beelden en video's uit zijn jonge jaren. Hieronder de complete documentaire.

https://www.youtube.com/watch?v=VEfSljuHfUg

3. Tupac Shakur: Before I Wake... (2001)

Een unieke documentaire, de enige die het laatste jaar van Tupac tot in de details omschrijft. Alles door de ogen van zijn lijfwacht Frank Alexander. In de documentaire zie je Tupac achter de schermen misschien wel zijn meest innovatieve muziek maken, maar je wordt ook meegenomen naar de plek in Las Vegas waar hij werd doodgeschoten.

https://www.youtube.com/watch?v=ofhfYP-YCAY

4. Biggie and Tupac (2002)

Een documentaire over de dood van Biggie Smalls en Tupac Shakur. In de documentaire komt de rivaliteit tussen East Coast (Biggie) en West Coast (Tupac), die in 1996 en 1997 het kookpunt bereikte, uitgebreid aan bod. Must see.

https://www.youtube.com/watch?v=PFHXjUMwmgk

5. Tupac Shakur: Thug Immortal (1997)

Deze documentaire kwam al een jaar na zijn dood uit en richt zich op het wereldje rond de gangstarap en de dood van Tupac.

https://www.youtube.com/watch?v=KIYyIWR-jgI