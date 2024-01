Video: rechter in zaak drugsbaron El Chapo doodgeschoten tijdens het joggen

Een rechter uit uit de Mexicaanse stad Tocula is tijdens het joggen koelbloedig doodgeschoten. Vicente Antonio Bermudez Zacarias was een van de rechters die de straf moeten bepalen van Joaquin Guzman, beter bekend als 'El Chapo'.

De geliquideerde rechter was er verantwoordelijk voor dat Guzman niet is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De Mexicaanse drugsbaron had hiervoor meerdere malen een verzoek ingediend, omdat hij naar eigen zeggen mishandeld wordt in de gevangenis.

El Chapo, die je gerust de Pablo Escobar van Mexico kunt noemen, is de leider van het berichte Sinaloa-kartel, het grootste drugskartel in Mexico. Hij werd gezien als een van de rijkste personen ter wereld, zo verwierf de drugsbaas in 2012 nog een plekje in deze jaarlijkse lijst van Forbes.

Vorig jaar haalde El Chapo het wereldnieuws door via een gegraven tunnel te onstnappen uit de gevangenis van Altiplano. Later werd hij in de jungle opmerkelijk genoeg geïnterviewd door acteur Sean Penn, voor het muziekblad Rolling Stone. Daardoor kwam de justitie hem uiteindelijk op het spoor.