Winnaar en verliezer van de dag: Edie Simms vs. journalist La Nueva España

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Tekst: Nigel Pracht

Winnaar van de dag: Edie Simms

Na haar 'arrestatie' strooide de dame nog wat wijze woorden de wereld in. ''Ga voor je doelen, geef nooit op. De wereld is een geweldige plek, zolang je je ogen opendoet en er goed naar kijkt".

Verliezer van de dag: journalist La Nueva España

Iván Cuéllar, arquero del Gijón, le dio una lección a un periodista y nos regaló la conferencia de prensa del año ??pic.twitter.com/4FX51dgzM8 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) 4 oktober 2016

De Spaanse doelman Iván Cuéllar van voetbalclub Sporting Gijón heeft duidelijk gemaakt dat er bij de lokale krant La Nueva España een volslagen idioot werkt.

De journalist had geschreven dat de doelman met een uitdagende blik supporters van Deportivo La Coruna had uitgedaagd, terwijl Cuéllar juist bezorgd was om een fan die voor zijn neus een epileptische aanval kreeg.

Tijdens een persconferentie kwam het weer ter sprake, met een zeldzame tirade als gevolg. De journalist wist geen woord meer uit te brengen en schijnt nog steeds huilend op zijn bedje te liggen.