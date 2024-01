40 jaar Holland Casino, 40 jaar schandalen

Op 1 oktober 1976 opende de overheid de eerste vestiging van Holland Casino. Een mooie gelegenheid om uit te gaan, maar net even minder glamoureus als Las Vegas.

Al voor de oprichting van Holland Casino is het staatsbedrijf omstreden. Soms ten onrechte – en soms ook niet. Een beknopt overzicht van de wantoestanden in de roemruchte geschiedenis van het staatscasino.

1974 Oprichting Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland.1976 Opening eerste legale casino ooit in Nederland, aan de boulevard in Zandvoort.1977 Opening casino Valkenburg.1979 Opening staatscasino nummer drie, in het Kurhaus in Scheveningen.1980 Nieuwe Revu onthult dat in Holland Casino Valkenburg croupiers en spelers samenspannen en zo het filiaal voor 6 miljoen gulden hebben opgelicht.1982 De vakbond van Holland Casino stelt in de media: ‘Het interne controlesysteem is een puinhoop, en de personeelsopleiding en het personeelsbeleid is om te huilen.’1986 De 10 miljoenste bezoeker van de staatscasino’s, Daphne Lim uit Zandvoort, krijgt een fiche van 1000 gulden. Voor het eerst gokkasten in Holland Casino.1988 Staatssecretaris Albert-Jan Evenhuis (VVD) opent het zevende casino in Groningen.1995 De 35-jarige kassier R. G. van Holland Casino in Rotterdam bekent 990.000 gulden uit de kas te hebben gestolen. Het geld wordt nooit teruggevonden.1996 Het gokmonopolie wordt door Den Haag verlengd via de Beschikking Casinospelen.1997 Ceo Theo van Keulen duikt ineens in de pers op als T. van K. Hij zou 1,75 miljoen gulden op een Zwitserse bankrekening hebben staan – dit bleek later overigens niks van doen te hebben met Holland Casino.2000 Holland Casino Utrecht opent de deuren. Er zijn nu elf staatscasino’s in Nederland.2004 Voormalig financieel directeur van Subaru Benelux, For Chuen W., staat voor de rechter. Hij verduisterde tussen 1998 en 2003 ruim 23,4 miljoen euro bij zijn werkgever, geld dat hij naar eigen zeggen grotendeels verspeelde bij Holland Casino.2006 Het voorlopig laatste Holland Casino opent in Leeuwarden. Daarmee komt het totaal aantal vestigingen op veertien.2008 De Amsterdammer Amir F., oud-cricketprofessional, zou miljoenen euro’s hebben witgewassen via Holland Casino. De omzet van Holland Casino stort in door het rookverbod en de kredietcrisis.2010 Holland Casino maakt voor het eerst in zijn bestaan verlies: 9,9 miljoen euro.2014 Holland Casino plaatst verborgen microfoons bij de roulettetafels, om fraude en valsspelen te voorkomen. Het draait weer met winst: 12 miljoen euro.2015 De succesvolle ceo Willem-Jan van den Dijssel moet opstappen, officieel omdat de boekhouding van zijn zakelijke creditcard niet op orde was.2016 De nieuwe ceo Erwin van Lambaart, oud-topman van Joop van den Endes theaterbedrijf Stage Entertainment, bereidt Holland Casino voor op de verkoop.