Winnaar en verliezer van de dag: atleten Black Power-groet vs. Klaas Haijtema

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: atleten Black Power-groet

De Amerikaanse atleten Tommie Smith en John Carlos worden in ere hersteld. Het tweetal werd wereldberoemd door hun 'Black Power-groet' tijdens een medailleceremonie op de Olympische Spelen in 1968 in Mexico. De rehabilitatie van Smith en Carlos vindt woensdag plaats op het Witte Huis als president Barack Obama de Amerikaanse deelnemers van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro ontvangt.

Verliezer van de dag: Klaas Haijtema

Klaas Haijtema uit Wons zit vast in gevangenis Myanmar https://t.co/WYzDt2dUSx — Omrop Fryslân NL (@OmropFryslanNL) 26 september 2016

De 30-jarige Klaas Haijtema uit Wons zit sinds vrijdag vast in een gevangenis in het Aziatische land Myanmar, nadat hij zich de boosheid van de lokale bevolking op de hals had gehaald.

Haijtema is op wereldreis met zijn vriendin en zat in een hostel. Daar was een heilig boeddhistisch feest aan de gang met veel luide muziek op versterkers. De Fries ging naar de mensen toe om te vragen of het wat zachter kon. Toen ze niet reageerden, trok hij de stekker uit een versterker.

De hoop is dat Haijtema er met een geldboete vanaf komt, maar dat is nog niet duidelijk. Lees meer.