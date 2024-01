Winnaar en verliezer van de dag: Aung San Suu Kyi vs. Andrés Guardado

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Aung San Suu Kyi

De nieuwe regeringspartij NLD van Myanmar heeft een machtige rol bedacht voor partijleidster Aung San Suu Kyi. Ondanks bezwaren van het militaire bewind in het land wordt Suu Kyi Adviseur van Staat.

Verliezer van de dag: Andrés Guardado

PSV kan in de titelstrijd met Ajax voorlopig niet beschikken over Andrés Guardado. De middenvelder heeft een spier in een bovenbeen beschadigd. Hij is volgens zijn club 'enkele weken' uitgeschakeld.