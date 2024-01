Deze keer: journalist Norbert Pek over Ronald Koeman, Coen & Sander en ene Truus Ophuis.

Het spel en de knikkers

‘De foto hierboven komt van een reportage over de begindagen van de Coen en Sander Show. We lagen constant in een deuk, want er was een ontzettende chemie bij de dj’s. En er was bier. Het enige moment dat de sfeer wat inzakte, was toen fotograaf Corné en ik het dj-duo grandioos inmaakten tijdens een potje tafelvoetbal. Dat hadden we allang zien aankomen. Toen ik in 2003 als stagiair op de redactie kwam, werd al direct gezegd: “Ik weet niet of je hier leert schrijven, maar je leert in ieder geval tafelvoetballen.”’

Beste verhaal

‘Boven mijn bed hing vroeger een poster van Ronald Koeman. Ik was als 8-jarig jochie al fan van Koetje, die met zijn kanonsschot ribben van Duitsers kon breken. We spraken af ergens in een toren op de Zuidas. Ik deed nog niet zo lang portretterende interviews, maar het commentaar bij mijn laatste gesprek was dat het net iets feller had gemoeten. Dat was dus mijn inzet bij Koeman. Jaren later las ik het stuk terug en schrok van mijn botte bijl. Een vraag kan op papier door het bot snijden, terwijl het face to face enige zachtheid krijgt. Ik legde Koeman verschillende situaties uit zijn loopbaan voor, waaruit bleek dat zijn ego hem constant in de weg zat. Hij beaamde dat. En ja, hij vond de Europacup 1-finale met Barcelona (1992) gewoon mooier dan het EK 1988 omdat hij met Barça de winnende had gemaakt. Het stuk hoefde hij vooraf niet in te zien. Na publicatie vreesde ik zijn reactie. Hij stuurde die woensdag een sms’je met twee woorden: “Goed interview”. Jeugdheld overeind. En Nederland wordt in 2020 Europees kampioen.’

Grootste blunder

‘In 2007 raasde de zwaarste storm in jaren over Nederland en ik vroeg me op het redactiekantoor af hoe ik in hemelsnaam thuis ging komen. Ik had net Truus Opmeer gesproken, de geliefde van Louis van Gaal. Denkend aan de onmogelijke rit naar huis, noemde ik haar in het stuk per ongeluk Truus Ophuis. En je zal het net zien, wat Truus over Louis zei was nieuws. De Volkskrant noemde haar “Truus Opmeer, in Nieuwe Revu abusievelijk Truus Ophuis genoemd”. Dan beleef je als journalist een lange dag in de hel. Louis van Gaal heb ik sindsdien nooit gesproken en dat is maar goed ook, want ik weet zeker dat de man met het ijzeren geheugen me als schoolmeester zal inwrijven wat ik zijn geliefde Truus heb aangedaan.’

CV

Norbert Pek (39)

Voor

Norbert rondt in 2003 zijn studie Toegepaste Communicatiewetenschap af aan de Universiteit Twente.

Tijdens

Zoals zo vaak bij grootheden het geval is, was ook de start van Norbert bij Revu er eentje van zeldzame bescheidenheid: hij begon als stagiair.

Na

Norbert schreef voor Revu veel over popmuziek. Dat doet hij nog steeds, onder meer voor 3Voor12 en de VARAgids.