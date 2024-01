7 feiten over 'import/handel in vers fruit en fruitproducten'

Voormalig beursbengel Florian van L. is opgepakt op verdenking van de handel in cocaïne. Op zijn LinkedIn-profiel noemt hij zijn business eufemistisch 'import/handel in vers fruit en fruitproducten'. Dat klinkt gezonder dan het is.

517.900...

euro is het bedrag waarvoor Justitie beslag heeft gelegd op Florian van L.'s villa in Hillegom. Bij een huiszoeking werd 250.000 euro aan contanten gevonden, een nulletje minder dan de 2,5 miljoen waar de politie in een persbericht mee pochte.

5...

ton coke zou Van L. verhandeld hebben. Om je een idee te geven hoeveel dat is: per dag wordt in Europa 355 kilo kilo cocaïne weg gesnoven. Van L. zou met die vijf ton heel Europa twee weken lang van een sneeuwlaag kunnen voorzien.

120.000 tot 180.000...

hectare coca wordt er per jaar verbouwd. Bijna de gehele productie vindt plaats in Colombia, Peru en Bolivia. Bolivia is het enige land ter wereld is waar het verbouwen van coca legaal is – mits de bladeren niet worden verwerkt tot cocaïne, maar gebuikt worden om te kauwen, bijvoorbeeld als medicijn tegen hoogteziekte.

40 tot 70...

euro kost een gram coke gemiddeld in Nederland, volgens verslavingsinstituut Jellinek.

5,3...

procent van de 15-64 jarige Nederlanders zegt ooit coke te hebben gebruikt. In de categorie festivalgangers en clubbers is dit 40,5 procent.

2,3 ...

procent van de Spanjaarden heeft de afgelopen maand cocaïne gebruikt, en zijn daarmee als volk de koploper in Europa. Nederland is goede vijfde van het continent met 1,2 procent.