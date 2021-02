Wie denkt Ferry Doedens wel dat hij is?

Kan Ferry Doedens de weelde van het bekend zijn niet dragen?

Het is de vraag of de roem met hem aan de haal is gegaan, of dat Doedens gewoon een ondeugende doerak is. Als we zijn turbulente tijd in een notendop samenvatten, is het een wonder dat de geboren Drachtster nog zo fier overeind staat. Allereerst was er de cocaïneverslaving van de GTST-acteur die naar buiten kwam. Hij liet zich ervoor behandelen en is naar eigen zeggen clean. Gevolg van zijn drugsgebruik was, dat hij niet of te laat op de set van de soap verscheen. Waarschuwingen hielpen niet, een time-out wel. Totdat Doedens in een interview zei dat hij gewoon knuffelde met iedereen tijdens corona. Weer op non-actief. Na nog meer niet nagekomen afspraken was de maat vol: Lucas Sanders gaat de serie uit. Nu recent bekend werd dat Doedens vlot een nieuwe bron van inkomsten heeft op het pornografische platform OnlyFans, rolt Nederland andermaal over de soapie heen.

Ik ben een nieuwsgierig type en wil vaak de randjes opzoeken

Mag een BN’er geen bloot laten zien?

De reacties op de foto’s en filmpjes van Doedens zijn absurd bleu, preuts en zedig. Waar we ons in de jaren 90 suf rukten op Playboy-posters van Tatjana Simic, Kiki Classen, Katja Schuurman en Daphne Deckers, is het dertig jaar later ineens héél raar dat een bekende Nederlandse jongeman in zijn adamskostuum laat zien wat hij in huis heeft. Zijn management CTM brak pardoes met hem en terwijl miljoenen Nederlanders zagen hoe Doedens zijn puddingbuks leegblaft boven de gootsteen, kwijnde het lijdend voorwerp thuis met gesloten gordijnen weg onder zijn hoog opgetrokken dekbed. Zijn revanche was onlangs bij Jinek. In heldere bewoordingen wist de Friese trekvogel te vertellen hoe het met hem gaat en welke keuzes hij momenteel maakt: veel poen pakken met softporno dus.

Wat vindt Ferry Doedens van zichzelf?

‘Ik ben een nieuwsgierig type en wil vaak de randjes opzoeken.’

Wat vinden wij van Ferry Doedens?

Hij kan acteren, zingen en is een talentvolle musicalster; zijn overige aandachttrekkerij interesseert ons geen ruk.

Bekendheid kan je makkelijk naar het hoofd stijgen en vreemde dingen laten doen

FERRI SOMOGYI ex-collega & vriend

‘Dat Ferry opvallende dingen doet, daar zijn we het allemaal over eens. Maar die jongen heeft een hoop shit over zich heen gekregen vanwege dingen waarvoor hij volgens mij geen verantwoording hoeft af te leggen. Ik vind dat nogal heftig. Ik ken hem sinds hij in GTST kwam. Ferry is sterker dan het lijkt en misschien wel sterker dan hij zelf denkt. Hoe bekender je wordt, hoe harder de klappen die je krijgt, maar hij raakt er steeds beter tegen bestand. Hij heeft ze goed op een rijtje, beter dan mensen denken. Mede doordat hij zo impulsief is, is hij zo retepopulair. Ik denk dat zijn OnlyFans-avontuur hem totaal niet schaadt; het kan hem zelfs meer werk en status opleveren. Het filmpje heb ik niet gezien, ik hoef het ook niet te zien. Maar ik vind hem wel een geweldige gozer. Hij kan bij mij altijd aankloppen.’

Ik hoef het filmpje niet te zien

MARCO VERHAGEN ex-manager

‘In 2007 zat Ferry in Idols 4. Ik benaderde hem en nog drie jongens voor de nieuwe boyband IDSF. Grote hits bleven echter uit. Daarna heb ik een tijdje Ferry’s management gedaan. We hebben altijd contact gehouden, nooit ruzie gehad en eten nog steeds geregeld samen. In de media werk je maar zeer zeldzaam zo lang op één plek. Ferry zat gebakken bij GTST. Toen dat ineens ophield, raakte hij misschien in paniek. Helemaal nu films, series en theaterproducties stilvallen. Hij zag een uitweg om toch snel geld te kunnen verdienen. Of het een handige uitweg is als je nog aan de bak wil komen in de showbizz? Persoonlijk denk ik van niet. Aan de andere kant: zijn we in Nederland nou zo preuts dat we ons hier niet overheen kunnen zetten? Hij trekt zich af in een wasbak, dat is het. Ik denk dat het wel overwaait.’

Hij trekt zich af in een wasbak, dat is het

STEF EKKEL te dikke volkszanger voor OnlyFans

‘De tijden zijn pittig, er komt hier niets meer binnen omdat we niet kunnen optreden. Natuurlijk denk ik ook na over andere dingen die ik zou kunnen doen. Nee, een OnlyFans-account is absoluut niks voor mij. Het filmpje van Doedens heb ik ook gekregen. Het werd me ineens duidelijk waar hij zich mee bezighoudt. Hij mag doen en laten wat hij wil, maar het doet zijn naam natuurlijk geen goed. Ik ga ervan uit dat hij zijn status kwijt is. GTST is een serie waar ontzettend veel jeugd naar kijkt, die nu ook vast allemaal dat filmpje hebben gezien, verspreid en bespot. Als je je op die manier gaat profileren, ben je in mijn ogen heel verkeerd bezig. Het is zijn eigen keus, maar ik zou dat never nooit doen. Liever te dik in de kist dan bloot op internet, haha.’

Hij is heel verkeerd bezig

GERARD BEERLING recent afgehaakte manager

‘Het klopt dat wij als CTM zijn gestopt met het management van Ferry Doedens. Waarom? Wij hebben een geheimhoudingsclausule in het contract en hebben met elkaar afgesproken dat we daar geen uitspraken over doen. Of ik volg waar hij zich mee bezighoudt? Ik werk niet meer met hem, dus wat hij allemaal doet, weet ik niet.’

LEVY VAN WILGEN succesvolste Nederlander op OnlyFans

‘Omdat zijn bijdrage aan dit platform voor hem nogal rot naar buiten kwam en chaos opleverde, heeft Ferry mijn hulp gevraagd omdat ik dit al langer doe. Mensen moeten betalen voor de inhoud; je kunt er heel erg veel geld mee verdienen. Ik heb 1,1 miljoen volgers op Instagram, Ferry zo’n 300.000. Een percentage daarvan schrijft zich in op OnlyFans. Stel dat bij Ferry tienduizend mensen per dertig dagen 5 euro betalen, dan kun je het zelf uitrekenen. Het is begrijpelijk dat Ferry nieuwsgierig was naar OnlyFans, hij is open minded. Daarnaast zit hij ook in de gaywereld, wat het voor hem makkelijker maakt om veel geïnteresseerden te boeien. Als hij doorgaat met OnlyFans, bestaat er een kans dat hij voor sommige acteerklussen niet meer wordt gevraagd, al denk ik dat men dat los van elkaar kan zien.’