Yvonne Coldeweijer: 'Hij heeft een cocaïneverslaving'

Een burn-out: een béétje artiest krijgt er op enig moment in het leven mee te maken.

Het hoort een beetje bij het artiestenvak om minstens eenmaal in je carrière opgebrand te raken en een pauze te nemen. Speciaal in het zangersgilde komt veel overspannigheid voor. Zo’n break wordt dan breed aangekondigd in de media, want er moeten natuurlijk allerlei concerten en interviews worden afgezegd en bovendien staat het natuurlijk best interessant op je cv, zo’n burn-out. Marco Borsato, Huub Stapel, Fred van Leer, Joop van den Ende, Coen Swijnenberg en noem maar op: allen gingen ze André Hazes voor met het probleem van een lege levensbatterij. Dat hij uitgeput is, begrijpen we overigens wel. Het is ook niet niks wat hem allemaal bezighoudt: de verloving met Monique Westenberg verbroken, affaire gehad met Bridget Maasland, nieuw liefje Sarah, ruzie en vrede met zijn moeder Rachel Hazes, oorlog met zusje Roxeanne en daarnaast nog papa zijn, zingen en actief zijn op social media. We zijn al moe van het opsommen alleen.

'Over de reden van onze ruzie ga ik niks in de media zeggen, dat vind ik niet chic'

Nou schijnt het dat Hazes niet zozeer opgebrand is, maar meer uitgesnoven...

Dat gerucht wordt steeds hardnekkiger. Zijn nieuwe vriendin Sarah van Soelen heeft al eerder in een kliniek moeten afkicken van coke en ook Hazes schijnt vroeger met de witte sloper te hebben geworsteld. Nu de twee ex-gebruikers elkaar hebben gevonden, zouden ze weer stevig aan de snuif zijn gegaan. Yvonne Coldeweijer, vroeger bekend als zangeres Keet! en tegenwoordig fulltime roddelvrouw op haar juicy YouTube-kanaal, heeft er allerlei details over de wereld in geslingerd. Het schijnt dat Hazes en Van Soelen beiden in Spanje aan het afkicken zijn in klinieken, en dat er smoesjes (zij mediatraining, hij burn-out) worden gebruikt om de aandacht af te leiden van het werkelijke probleem...

Wat vindt André Hazes van zichzelf?

‘Het probleem is dat ik veel op mijn vader lijk, ik ben ook gevoelig voor verslavingen.’

Wat vinden wij van André Hazes?

We hopen dat hij zijn neus ophaalt voor alle kritiek en dat zijn verslavingen zich spoedig alleen toespitsen op aandacht, succes en applaus in plaats van de slechte dingen des levens.

DAVE ROELVINK goede bekende

‘André en ik kennen elkaar goed, maar ik zou het geen kameraadschap willen noemen, we gaan niet met elkaar uit eten, of zo. We zijn goede kennissen van elkaar en als we elkaar tegenkomen, is het altijd leuk. We reageren op social media vaak op elkaars dingetjes. Ik begrijp wel dat hij even een stapje terugdoet. Dat geldt niet alleen voor artiesten, maar voor iedereen die het gevoel heeft zichzelf voorbij te lopen. Zelf heb ik er gelukkig nog nooit mee te maken gehad. Ik heb wel drukke periodes, maar tot dusver kan ik het goed handelen. Of ik de perikelen in zijn privéleven volg? Nee, ik zie het allemaal wel voorbijkomen, maar ik vind dat die jongen gewoon moet doen wat hij wil en dat iedereen hem lekker met rust moet laten. Als je zijn muziek leuk vindt, moet je naar zijn optredens gaan en wat hij voor de rest doet, is zijn eigen zaak.’

SJOERD BODEWES manager

‘André is gewend een turbulent leven te leiden. Maar door de coronacrisis en ook de veranderingen in zijn leven stond opeens alles op zijn kop. Toch is hij de hele tijd doorgegaan met plannen maken. Nu is het moment gekomen dat hij pas op de plaats maakt en eerst weer helemaal fit moet worden.’

BRIDGET MAASLAND boze ex

In de podcast Dit komt nooit meer goed: ‘De relatie met André werd me destijds al niet in dank afgenomen door verschillende partijen, omdat ik toch wel, soort van, was voorgelogen dat hij vrijgezel was en vrij in het leven stond. Door hemzelf. Dus dat was allemaal prima, en toen bleek natuurlijk gaandeweg dat dat niet zo was. En uiteindelijk ging ie zelfs weer terug naar zijn ex – wat dus blijkbaar helemaal niet zijn ex was. Maar ja, dat had ik toen nog niet door. Ik was echt teleurgesteld in hem: dat iemand je zo op een voetstuk kan zetten en daarna zo over je heen kan lopen. Eigenlijk toen dat misging, wat voor een verdeeldheid er in Nederland kwam en hoe iedereen in één keer een mening had – terwijl niemand er eigenlijk bij was, die paar maanden dat het heeft geduurd – toen is er zoveel gebeurd. Zoveel naars. Dreigbrieven thuis, aan het adres van mijn zoon, van mijn ouders, doodsbedreigingen, inbraken, vernielingen... er zijn heel veel nare dingen gebeurd.’

YVONNE COLDEWIJER vlogster (ook bekend als showbizzwatcher Alberta Verlinde)

Op haar YouTube-kanaal Life of Yvonne: ‘André Hazes heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij een probleem heeft met alcohol. Zijn vader had natuurlijk een heel groot alcoholprobleem en André heeft dit probleem ook. Maar in coronatijd heeft hij ons laten weten dat hij is gestopt met drinken en een healthy lifestyle volgt. Toen hij een relatie kreeg met Sarah, gaf hij aan: ik drink weer, ik hou van een borreltje en van een feestje. Maar sinds een aantal jaar is alcohol niet zijn enige verslaving geweest. Hij heeft nog een ander probleem en dat is hetzelfde probleem als zijn nieuwe vriendin heeft: een cocaïneverslaving. Dat die twee een relatie zijn aangegaan: één grote catastrofe. Ik heb de afgelopen tijd ontzettend veel berichten ontvangen over hun gebruik. Het is echt heel ernstig. Ik heb het over dagelijks gebruik, wat ik heb gehoord. Haar ouders zijn erachter gekomen en die zijn ontzettend kwaad en gekwetst. Vader heeft hen uit huis getrapt en heeft ze beiden naar een afkickkliniek gestuurd. Sarah naar Javea en André naar Malaga. Ik maak me eerlijk gezegd zorgen om dit koppel, want dit gaat nooit werken. Als je twee mensen hebt die zo verslavend zijn, dat gaat elkaar zo in stand houden... Ik hoop dat ze dit serieus nemen.’