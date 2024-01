Yes! Seizoen 3 én 4 van Narcos aangekondigd

Een normaal mens zit nu middenin het tweede seizoen van Narcos, een seriefrak is natuurlijk al klaar.

Voor beide categorieën is er goed nieuws: Netflix heeft in een persbericht seizoen 3 én 4 van Narcos aangekondigd? Met of zonder Pablo Escobar? In principe verklapt de onderstaande aankondiging van seizoen 3 dat al, voor zo ver de hashtag #whokilledpablo dat niet al deed. Om over het waar gebeurde verhaal maar te zwijgen.

Lees ook: De bloederige erfenis van Pablo Escobar

https://www.youtube.com/watch?v=dvIWEAGgJAI