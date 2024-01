VIDEO: eerste TV-interview Guns N' Roses sinds reünie

Guns N' Roses live op het podium in de originele bezetting. Dat is inmiddels alweer net zo normaal als een nederlaag van het Nederlands Elftal. Wel was het nog wachten op het eerste tv-interview. Welnu, het Braziliaanse tv-programma Fantástico, Globo kan sinds gisteren met die eer strijken.

In een 15 minuten durend interview praten Axl Rose en Duff McKagan onder meer over de totstandkoming van de reünie, Slash en AC/DC. Interessant voor de fans? Natuurlijk, Axl Rose blijft een held, en zelfs verknipte helden zijn leuk om naar te luisteren. "Ja, we hebben met Guns 'N Roses nieuw materiaal opgenomen", zegt Axl onder meer. Kijk, dat klinkt alvast goed. Hieronder het complete interview.

https://www.youtube.com/watch?v=0RF6YmywQ7E