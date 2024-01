Winnaar en verliezer van de dag: Dani Osvaldo vs. Ilhan Tekir

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Dani Osvaldo

Sportblog - Italiaanse voetballer Dani Osvaldo stopt om muzikant te worden https://t.co/X4whjxskn9 pic.twitter.com/FYzJ84TvID — de Volkskrant (@volkskrant) 1 september 2016

Voormalig Italiaans international Dani Osvaldo - wegens zijn uiterlijk ook welde Johnny Depp van de voetbalwereld genoemd - verkiest een carrière in de muziek boven een rentree in de sport. De Italiaanse club Chievo Verona uit de serie A wilde volgens staatsomroep RAI de spits voor dit seizoen inlijven. Osvaldo, die in mei Boca Juniors transfervrij verliet, bedankte echter voor de eer en zei zich op zijn muziekcarrière te willen concentreren. Held!

Verliezer van de dag: Ilhan Tekir

Het GroenLinks-raadslid Ilhan Tekir uit Gorinchem, die eerder in de media zijn steun uitsprak voor de AK-partij van Turkse president Recep Tayyip Erdogan, is uit de fractie gezet. "Steun aan de AK-partij staat diametraal tegenover de opvattingen van GroenLinks", aldus landelijk partijvoorzitter Marjolein Meijer donderdag in een verklaring.